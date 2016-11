Eesti sai uue olümpiavõitja mälumängus

«Viis medalit on suurepärane saavutus ja see näitab, et Eesti, olgugi kõige väiksema elanikkonnaga riik võistlustel osalenute seast, on maailma mälumängus üks tippriikidest,» teatas Eesti Mälumänguliidu president Indrek Salis. «Seda tõestab ka see, et kõigis peamistes mänguliikides olid eestlased esikümnes esindatud,» lisas ta.

Tänavu esmakordselt peetud mälumängu olümpial osales 200 kilbarit 21 maailma riigist, Eesti oli esindatud seitsme mälumänguriga. Lisaks tavapärastele mänguliikidele (üksik-, paaris- ja võistkonnamäng) lisandusid olümpial mitu uut ala, näiteks temaatilised mälumängud.

Kõige kirkamad medalid läksid traditsiooniliselt Inglismaale: üksikmälumängus võidutses Olav Bjortomt, paarismängus Kevin Ashman koos Patrick Gibsoniga ning Inglismaa tuli ka võitjaks ka koondiste mõõduvõtus. Eesti koondis, kes mulle võitis pronksmedali, pidi seekord leppima 9. kohaga.