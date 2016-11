Eestlane pussitas Ühendriikides majja sisse tunginud meest

Politsei sai väljakutse veidi enne kella 8 õhtul Maryland Parkway ja Charleston Boulevardi lähistelt, vahendas ABC kohalik telekanal KNTV Channel 13 Action News.

Majja sisse tunginud mees purustas hoonesse sissepääsemiseks aknaklaasi. Eestlane Arvi Remmelg tõdes kohalikule meediakanalile, et seda, mida sissetungija järgmiseks tegi, ei osanud ta oodata – köögist tulnud lõhn viitas sellele, et keegi küpsetab midagi.

«Istusin vaikselt toas ja tundsin köögist viineri küpsetamise lõhna ning õues oli just pimedaks läinud,» kirjeldas Remmelg juhtunut lähedastele antud infos. Ameerikas elav eestlane selgitas, et köögilamp põles ja tema magamistoa juures oli hämar ning ta nägi, kuidas ukselinki vajutati.

«Kargasin püsti ja kui ta ukse avas, siis ukse tagant lõingi noaga rindu talle ja karjusin talle: «Get the fuck outta here!» (tõlkes kao siit kurat minema – toim) ja ta ei öelnud midagi ning pani jooksu ja ma järgi ei läinud, sest ei teadnud, kas ta on veel toas,» meenutas Remmelg sündmusi. Remmelg ootas enda sõnul 5–10 minutit, vaatas, kas tuba on tühi, ja helistas seejärel hädaabinumbril 911.

Remmelg arvab, et tegu on naabruskonnas ringi käiva kodutu mehega. Majja tunginud mees oli mustanahaline.

Nüüd on ümbruskonnas elavad inimesed mures oma turvalisuse pärast. Politsei tuletab kohalikele Ameerikas meelde, et kui nad arvavad, et keegi murrab sisse nende koju, tuleks esmalt helistada siiski numbrile 911.