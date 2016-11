Helme ütles Postimehele, et Reformierakonna otsus on eelkõige mõeldud aja võitmiseks. «Et mitte tagasi astuda, vaid venitada seda protsessi natukene, sest toiduahelate ümberkorraldamine, asendusliikmete lahkumine, kogu selle kaardipaki ümberladumine võtab aega,» ütles ta ning lisas: «Mina tema asemel oleks täpselt sama teinud, mina oleks läinud surema, saapad jalas.»

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme märkis, et oma otsusega sunnib Rõivas ka praegusi koalitsioonipartnereid talle ja seega kogu valitsusele umbusalduse avaldamisega enda käsi määrima. «Nad mõtlevad strateegiliselt: see on asi, mida saab võtta tulevikus välja ja hakata teistele nina alla hõõruma. Üks asi on see, et on öeldud, et astu tagasi, teine asi on, et vajutatakse tagandamisnuppu,» nentis ta.

Küsimusele, kas Rõivas võib kaotada ka Reformierakonna esimehe koha, vastas Mart Helme, et ilmselt see juhtub, kuid mitte kohe. «Usun, et nad võtavad natukene aega ega tee endale seda mainekahju, et nad ta kohe maha võtavad, aga pikemas perspektiivis, ma usun, seal vahetus tuleb,» ütles ta.

Reformierakonna koalitsioonipartnerid Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit tegid eile õhtul Rõivasele ettepaneku ise ametist tagasi astuda ja teatasid, et alustasid konsultatsioone uue, Keskerakonna juhitava valitsuse loomiseks. Eile kommentaaridest hoidunud Rõivas teatas täna hommikul pärast erakonna juhatuse koosolekut, et ei nõustu praeguste partnerite survel tagasi astuma ning laseb riigikogul eile menetlusse antud umbusaldusavaldust homme hääletada. Enne arutelu tahab ta teha riigikogu ees poliitilise avalduse.