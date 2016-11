Bussireisijad ei kinnita turvavööd ka politsei tulles

«Kahjuks ei tea paljud reisijad, et bussis, kus turvavöö olemas, tuleb see ka kinnitada,» selgitas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo. Ta lisas, et paljud reisijad ei kinnita teadlikult bussi turvavööd, sest nad ei taju ohte.

«Mitmed reisijad kinnitasid turvavöö alles korrakaitsjaid märgates ning 116 inimest jätsid ka siis turvavarustuse kasutamata,» tõdes politseikapten reidi tulemusi kommenteerides.

Tänavu on juhtunud bussidega mitmeid raskeid liiklusõnnetusi, milles on paljud inimesed viga saanud. Viimasel kolmel korral, kui liiklusõnnetus nõudis inimelu, on juhil olnud turvavöö kinnitamata. Loigo paneb kõikidele bussiga sõitjate südametele, et nad kindlasti turvavarustust kasutaksid. «Turvavarustus ei saa päästa elu, kui ta jäetakse kinnitamata.

«Korrakaitsjad kedagi ei karistanud, kuid juhtisid tähelepanu turvavöö olulisusele.»