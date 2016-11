Poliitikavaatlejad saavad veel pikalt arutleda, kes keda õieti reetis, milline erakond pikema kõrre tõmbas, kes poliitikutest on luuser ja kes võitja. Sel, kellele kuulub valitsuskriisi punktivõit, ei pruugi suures pildis erilist tähendust olla. Lahkumine umbusaldusega või mitte võib ju näiteks Taavi Rõivasele isiklikult palju lugeda, kuid praeguse kolmikliidu lõpp on tõsiasi ning nüüd ei tohi unustada peamist ehk Eestile eluliselt tähtsaid küsimusi.

Pillesaar: sotsid pole ühelegi riigile mingit kasu toonud

Helmese omanik Jaan Pillesaar nentis, et kui küsida, et millisele riigile sotsiaaldemokraatia ja tsentraalne plaanimajandus ajaloos edu on toonud, siis õige vastus kahjuks on, et mitte ühelegi riigile ja mitte kunagi.