Rõivas loodab koalitsioonipartneri silmis näha südametunnistuse piina

Rõivas kinnitas taaskord, et Reformierakonnalt ei tasu oodata «hääletut alistumist». Tema sõnul oleks see enneolematu ja ebademokraatlik, kui ta võtaks aluseks kellegi saadetud SMSi või uudistes väljaöeldu ning saadaks valitsuse selle tõttu ise laiali. «Ei, seda ma ei kavatse teha,» vandus peaminister truumeeli.

Valitsusjuhi hinnangul on praegu valitsuse laialisaatmiseks vaid üks võimalus – umbusaldamine. «Las siis kõik need inimesed Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ning Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) hääletavad mitte ainult minu, vaid tegelikult ka kogu valitsuse vastu!»

Rõivas ütles, et tahab kolmapäeval riigikogus umbusaldajate silmade sisse vaadata. Eriti loodab ta IRLi fraktsiooni saadikute silmist näha südametunnistuse piina. Tema arvates ei ole konservatiivse maailmavaatega koalitsioonipartneri jaoks lihtne «kutsuda Eestis esile vasakpööre».

Reformierakonna esimees lükkas ümber, nagu oleks tema juhitav partei pidanud juba pikemat aega salaläbirääkimisi Keskerakonnaga. «Mis huvi oleks meil enda valitsust lõhkuda!?»

Samuti kummutas Rõivas väite, nagu oleksid vandeseltslased kokku leppinud selles, et peaministriks saab uue võimuliidu korral Kristen Michal, kes kuulujuttude järgi oli üks kõneluste pidajaist. «Selle võib ühemõtteliselt ümber lükata,» kommenteeris ta.

«Paraku meeldiks vandenõuteoreetikutele kasutada veel nime Rosimannus. Siis näeks konspiratsioon täielik välja. Ent küllap on nad teadlikud, et ta on kaugel Eestist ära,» lisas Rõivas.

Veel kõneles peaminister sellest, kuidas välismaal suhtutakse meie valitsuskriisi. «Olen täna pidanud oma Euroopa kolleege rahustama, et Jüri Ratas isiklikult ei ole üldse nii halb inimene,» rääkis ta. Rõivas lisas, et välismaailmale jääb mulje, et Eesti teeb olulise kursimuutuse.