Vaata, kuidas on IRL viimastel aastatel Keskerakonda kritiseerinud

Mart Laar oli IRLi esimehena kindlal seisukohal, et Keskerakonnaga tuleb ühemõtteliselt välistada valitsuskoostöö. Praegust võimalikku koalitsiooni Keskerakonnaga kommenteerides ütles Laar eile Postimehele, et ta ei kujuta ette, et kunagine Isamaa läheks rahulolevalt valitsusse, mis kehtestab astmelise tulumaksu ja mille liikmel (Keskerakond - toim) on toimiv koostöölepe Vene võimupartei Ühtse Venemaaga.

Ta toonitas, et peagi ilmselt algavatel läbirääkimistel uue koalitsiooni moodustamiseks tuleb IRL-il kõvasti oma väärtustest kinni hoida.

2012. aastal IRLi esimeheks kandideerinud Urmas Reinsalu rõhutas suurkogul peetud kõnes, et tema juhtimisel välistataks endiselt vaitsuskoostöö Keskerakonna ja praeguseks endise esimehe Edgar Savisaarega, seejärel saatis tema kõnet aplaus. Esimehena jäi Reinsalu endale kindlaks ja heitis muu seas ette, et Savisaare juhitud Keskerakonna poliitika ei kanna endas eestimeelsust.

IRLi praegune esimees Margus Tsahkna on kriitiliseks jäänud pigem Savisaare suhtes, näiteks ütles ta mullu Keskerakonna esimehe sõnavõttu kongressil kommenteerides, et Savisaar on Putini poliitilise retoorika sajaprotsendiliselt üle võtnud. «Tema suund on isolatsiooni jätkamine, ma ei kujuta ette, et eestimeelsetel erakondadel oleks võimalik leida temaga mingit ühisosa,» kommenteeris Tsahkna toona.

Nüüd, kui Savisaart enam Keskerakonna eesotsas ei ole, on endiselt õhus küsimus, kuidas luua koalitsiooni, kui IRL-i ja Keskerakonna seisukohad lahknevad maksu- ja kodakondsuspoliitikas ning IRL ei kiida jätkuvalt heaks Keskerakonna ja Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa sõlmitud koostöölepingut.

Keskerakond sooviks, et kaoks ära nii-öelda mittekodanike ehk kodakondsuseta isikute osa, samuti soovib erakond astmelist tulumaksu. Eile lubas Tsahkna «Aktuaalses kaameras», et IRL Keskerakonna ammusele nõudmisele astmelise tulumaksu kehtestamiseks järele ei anna ja IRL sellele koalitsioonileppes alla ei kirjuta. Ta lisas, et koalitsiooniläbirääkimised tulevad keerulised ning IRL kavatseb seista väärtuste eest, millele viitasid oma kriitilistes väljaütlemistes ka Mihhail Lotman ja Mart Laar.

IRLi riigikogu fraktsiooni esimees Priit Sibul kinnitas samuti eile Facebookis, et läbirääkimised tulevad väga rasked ning kokkuleppele jõudmise muudavad keeruliseks just IRLi seisukohad. «Ja lõpuks miljoni dollari küsimus: kas valitsusliit Keskerakonnaga tekitab vastuolu IRLi väärtustega? Jah, kindlasti,» kirjutas Sibul.

Tema sõnul sai Jüri Ratas laupäevasel Keskerakonna kongressil väga suure usalduskrediidi, kuid see on keeruline protsess. «Keskerakond on lisaks Jüri Ratase erakonnale täna ikka veel ka Priit Kutserite, Yana Toomide ja Kalev Kallode erakond,» lisas IRLi poliitik.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles eile Postimehele, et praegu valitseb suur tahe proovida teistsuguseid poliitilisi kombinatsioone ja jätta Reformierakond opositsiooni ning see nõuab Keskerakonna, SDE ja IRL-i vahel tõsist usaldust ja kokkulepet, et kõik õnnestuks.

Ta möönis, et koalitsioonilepingu sisus kokku leppimine saab olema kahtlemata suur väljakutse, aga see on võimalik. Rääkides Keskerakonna koostööleppest Kremli võimuparteiga Ühtne Venemaa ja tulevaste koalitsioonipartnerite võimalikust vastuseisust sellele, ütles Karilaid, et ta ei pea seda praegu teemaks.

Postimehega rääkinud keskerakondlased, kes on pidanud maailmavaateliselt kõige kaugemaks just IRL-i, leiavad nüüd, et takistused on ületatavad ning kõige tähtsam on Reformierakond opositsiooni jätta. IRL on viimasel ajal kriitiline olnud pigem just Reformierakonna suhtes.

Ühtse Venemaa lepet puudutav kriitika

3. juuni 2014

Semiootik Mihhail Lotman kirjutas oma blogis, et on selgelt näha, kuidas Savisaar ja selle erakonna juhtfiguurid töötavad Eesti Vabariigi vastu ja meie naaberriigi heaks, täites niimoodi oma lepingut Jedinaja Rossijaga. Viidates lepingule Ühtse Venemaaga leidis Lotman, et on ammu aeg lõpetada sellise erakonnaga igasugune koostöö. «Ma ei saa oma arvamust peale suruda teistele erakondadele, kuid tahan pöörduda IRLi juhtkonna poole üleskutsega lõpetada igasugune koostöö Keskerakonnaga kõikidel tasanditel vähemalt seniks, kuni nad ei katkesta oma koostöölepingu Jedinaja Rossijaga, hakates oma tegevuses juhinduma Eestimaa, aga mitte võõrriigi huvidest. IRL ei tee juba ammu Keskerakonnaga koostööd riiklikul tasandil, kuid nii mõneski omavalitsuses kuulub meie erakond Keskerakonnaga samasse koalitsiooni. Nendest koalitsioonidest tuleb minu veendumuse järgi välja astuda isegi siis, kui see tundub pragmaatilistel kaalutlustel kahjulik.»

20. oktoober 2015

Möödunud aastal enne Keskerakonna kongressi 29. novembril, kus Savisaare vastu kandideeris Kadri Simson, ütles IRLi endine juht Urmas Reinsalu ETV saates «Ringvaade», et koostöölepe Ühtse Venemaaga ei ole mingi pisiasi, vaid see on eestimeelsuse punane joon. Reinsalu lisas, et seda lepet kaitstes on Keskerakond näidanud, et see on erakonna jaoks ülim väärtus. Ta soovis Kadri Simsonile jõudu andmaks selgeid vastuseid ja soovitas leppe prügikasti visata.

15 veebruar 2016

IRLi liige ja riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson rääkis Postimehe «Päevaintervjuus», et tema ütles juba 2004. aastal, kui Keskerakond otsustas teha leppe Putini parteiga, et nad seavad end keerulisse olukorda. «2017 on taas kohalikud valimised ning see on nagu kvaliteedimärk – Nõukogude Liidus oli munadel ka kvaliteedimärk – tulihingeline vene valija ei saaks sellest sõnumist aru, et nüüd lõpetada koostöö Putini parteiga,» jätkas ta. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leidis seepeale, et avalik suhtlus Venemaa võimuparteiga on parem, kui IRL-i omaaegne varjatud tegevus elamislubadega kauplemisel. «IRL ei ole suhelnud Venemaaga salaja,» teatas Mihkelson vastu. Keskerakonna nimetamist Putini pühendunud sõsarparteiks Mihkelson liiga karmiks ei pidanud. «Koostööleppest mitte lahti ütlemine – eriti ajal, kui Euroopas on julgeolekukeskkond muutunud – võib tekitada sellised retoorilisi arvamusi.»

Keskerakonna ja Savisaarega välistatakse igasugune koostöö

22. aprill 2009

IRLi esimees Mart Laar kinnitas Äripäevale antud online-intervjuus, et IRList ja Keskerakonnast ei saa kunagi koalitsioonipartnereid riigikogus. «Öeldakse küll, et ära kunagi ütle «mitte kunagi», kuid see tõenäosus on olematu,» märkis Laar.

28. mai 2014

Riigikogu IRLi fraktsiooni liige Margus Tsahkna leidis ETV saates «Foorum», et Keskerakonna veneäärmuslik suhtumine tuleks tuua tagasi Eesti-kesksemaks. «Savisaar flirtis vene valijaga ja selle tulemusena, kui me täna vaatame neid tulemusi, siis edu saavutasid Yana Toom ja Mihhail Stalnuhhin. Tagapool on minu meelest väga tugevad eesti kandidaadid, nagu Jüri Ratas ja Kadri Simson. /.../ Praegu on Keskerakond pigem kujunemas vene erakonnaks ja ma soovin Eesti inimestele jõudu, et tuua veneäärmuslik suhtumine tagasi Eesti-kesksemaks. Meil riigikogus on vaja sellist Keskerakonda, kes seisab seal keskel,» rääkis Tsahkna.

24. jaanuar 2015

Mart Laar ütles IRL-i valimiskonverentsil erakonna ees, et kui valid Keskerakonna, saad Venemaa-sarnase poliitika.

25. jaanuar 2015

IRL teatas 2014. aasta kevadel peale valitsuse vahetumist, et opositsioonis võivad nad Keskerakonnaga vajadusel koostööd teha, kuid täna, pärast valimisi, ei näe nad ühiseid koostööpunkte. IRLi juht Urmas Reinsalu toonitas, et IRL on korduvalt kinnitanud, et välistab igasuguse koostöö Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.

24. september 2015

IRLi esimees, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ütles «Aktuaalsele kaamerale», et IRL-il ja Keskerakonnal on erinevad väärtushinnangud ning kui Keskerakond neid ei muuda, siis ei näe IRL Keskerakonnaga koostöövõimalusi. «Meie oleme selgelt välja öelnud juba varem ja seda ka pidevalt praktikas näidanud, et meie Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga koostööd ei tee,» ütles Tsahkna.

13. oktoober 2016

Riigikogu liige Kalle Muuli (IRL) ütles Õhtulehele, et Edgar Savisaare persoon on Eesti poliitikas olnud suureks takistuseks tegemaks koostööd Keskerakonnaga, kuid veelgi suuremaks takistuseks on nende erakonna teatud tõekspidamised, alustades «jokitamisest» ja korruptiivsetest toimetamistest pealinnas ja lõpetades eksklusiivsest koostööprotokollist Putini partei Ühtse Venemaaga.

Riisalu: «Meie identiteet võiks olla rahvuslik paremtsentristlik suund»

14. juuni 2015

Keskerakonna IRLi vastu vahetanud endine riigikogu liige, praegune talumees ja ettevõtja Aivar Riisalu tunnistas intervjuus Postimehele, et ei kujutanud ette, kui väikses ringis otsustamine käib. Samuti oleks tema sõnul vaja uuesti sõnastada, mis maailmavaadet IRL ikkagi kannab. «Meie identiteet võiks olla rahvuslik paremtsentristlik suund. Alles võiks jääda konservatiivne kodakondsuspoliitika ja põhimõte, et Eestimaal on ikka eestlane peremees ehk meie keel ja kultuur võiksid olla prioriteedid,» rääkis ta.