«Ma arvan, et see on väga hea, kui Valges majas ja kongressis on võim samal parteil. Jääb ära see igavene vägikaika vedu, mis iseloomustas viimaseid aastaid, kui Valges Majas oli demokraat ja kongressis võimul vabariiklased,» arvas Maire.

Svetlanale USA valimised ei meeldinud. «Nii palju musta pesu,» ütles ta. Kahte kandidaati võrreldes aga leidis ta, et Donald Trump on presidendina parem valik. «Clinton on naine, 70-aastane ja liiga vana, et olla president. Donald Trump on mees ja näeb palju parem välja.­»

Seda, millisel moel mõjutab Donald Trumpi presidendiks saamine Eestit, ei osanud enamik ennustada. «Ausalt öeldes ei oska öelda, mis saab. Tulevik näitab,» nentis Tõnis ja lisas, et praegu valiti kahest halvast variandist halvim. Tema oleks valinud hoopis kolmanda variandi – Bernie Sandersi.

Timo leiab, et Eesti käekäik sõltub sellest, mida Trump teha tahab. «USA kulutab suhteliselt palju nii välispoliitiliselt kui ka sõjaliselt,» ütles ta. «Ja kuna me oleme vene külje all, siis see mõjutab meid kindlasti.»

Andres leidis, et Trumpi mõju Eestile võib olla negatiivne. «Kui ta Putiniga hakkab semmima, siis on teada, mis sealt tuleb – ainult halba.»