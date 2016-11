Video: USA saatkonna ees avaldati solidaarsust põlisrahvastele

Kui ürituse alguses oli platsis kümmekond inimest, siis juba veerand tunni jooksul võis kokku lugeda sada pead. Juurde laekuvatele inimestele tehti sõbralikus üksmeeles ruumi ja ring, mille keskel oli asetatud küünlad ja kaks suurt veetünni, läks aina suuremaks.



Ürituse eestvedaja Indrek Tammoja rõhutas oma kõnes, et meeleavalduse eesmärk ei ole protestida või võidelda, vaid vaatamata hommikusele uudisele Donalt Trumpi presidendiks saamisest rahumeelselt oma seisukohti avaldada.



Vastasseis Põhja-Dakotas asuva Standing Rock reservaadi põlisrahvaste ja projekti planeerijate ning kohaliku võimu vahel on läinud pingeliseks. Maa kaitsjaid on vahistatud, nende vastu on kasutatud agressiivseid meetodeid. Meeleavalduse eestvedaja Indrek Tammoja sõnul on ürituse mõte kutsuda Eesti inimesi seisma vähemuste õiguste ja puhta keskkonna eest.

«Sündmused Dakotas, Standing Rock reservaadis on pannud inimesed üle maailma ja ka Eestis muretsema põlisrahvaste õiglase, väärika ja võrdse kohtlemise pärast. Must madu peab surema, et leida kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke lahendusi energiavajaduste katmiseks,» sõnas Tammoja.