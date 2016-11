Savisaarel ei õnnestunud juhtivat riigiprokuröri oma kriminaalasjast taandada

Savisaar kirjutas 4. novembril oma sotsiaalmeedia kontol, et lekkinud kirjavahetus kinnitab, et prokuratuur ei lähtu tema asjas mitte seadusest, vaid prokuröri isiklikest seisukohtadest ja tõekspidamistest. «See, et asja menetlemine toimuks seaduslikult ja seaduse alusel, ei ole oluline mitte ainult minule, vaid kogu ühiskonnale,» teatas poliitik ja lisas, et see on seotud ühiskonna usaldusega õigussüsteemi vastu.

Lekkinud kiri ei ole Savisaare väitel ainus põhjus, miks tema kaitsja prokurör Evestuse taandamist taotles. Ka kõvaketta loos kohaldas prokuratuur tema arvates seadust nii nagu endal vaja. «Kui nad ei tahtnud mulle tagasi anda kõvaketast, ütlesid nad, et seal peal olevad kapokate näod on riigisaladus. Kui kerkis küsimus, et kes siis ametnikest vastutab riigisaladuse näitamise eest tervele Eesti rahvale (Hundisilma läbiotsimise ajal oli kapokate nägusid kogu meedia täis), ütlesid nad, et näod ikka ei ole riigisaladus,» märkis Savisaar.

Lekkinud kirjavahetus puudutas seda, kas nõustuda Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi taotlusega. Nääsi sõnul lähtus riigiprokuratuur asjasse mittepuutuvatest asjaoludest, kui jättis rahuldamata tema taotluse pikendada kohtueelses menetluses koostatud toimikuga tutvumise tähtaega.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kirjutas meilivahetuses riigiprokurör Laura Vaigule jt: «Jätame pikendamise rahuldamata, eriti kui E. Savisaar tuuseldab mööda linnavalitsust ja Venemaad.»

Riigiprokuratuuri kinnitusel ei saa lekkinud kirjavahetust käsitleda prokuratuuri vastusena Nääsi taotlusele. Kuigi nii serveeris seda oma Facebooki kontol Edgar Savisaar ise.

