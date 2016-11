Petrone nentis, et kogu kampaania on kujunenud farsiks. «Kõik need skandaalid Trumpi või Clintoniga on olnud nagu meelelahutus. Neid ei saanud tõsiselt võtta,» lisas Petrone.

«Eile õhtul ja täna hommikul vaatasin tulemusi ja olin šokeeritud. Kõhus oli haige tunne, täpselt nagu hommikul pärast Brexitit. Keegi ei tea, mis meid ees ootab.»

Petrone lisas, et USAs on juba tükk aega kriis olnud. «Inimesed on õnnetud ja rahutud, täis halbu emotsioone.»

Need, kes toetasid Donald Trumpi, vihkavad Hillary Clintonit. «Ja see on päris hirmus viha, mis on neil sees. Kui neil oleks võimalus valida, kas süüa või vihata, siis nad valiks vihkamise. Nad armastavad vihata, see toidab neid,» ütles Petrone.

See viha ei ole seotud vaid Trumpiga, lisas ta. Inimesed väljendavad lihtsalt oma pettumust.

«Mõned arvavad, et nartsissistlik ärimees on nende uus lootus ja lahendus, aga mina ei usu,» ütles Petrone ja lisas, et ta ei saa Trumpi tõsiselt võtta. Selle asemel, et presidendi seisukohtadega kursis olla, peab ta enda sõnul hoopis kaitsma oma lapsi nende eest.

«Et nad ei kuuleks, mis nende uus president on öelnud, eriti sellepärast, et nad on tüdrukud. Trumpi kurikuulus punane müts meenutab mulle väga Benito Mussolini musta särki. Need mustsärklased, kes toetasid Mussolinit, mõtlesid ka, et ta pakub Itaalia rahvale kõige paremat tulevikku.»