Õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on luua «kõik puhuvad» operatsioonidel senisest vähem koormav selgitamiskohustus, millega takistatakse praegusest vähem inimeste liikumisvabadust, vähendatakse korrakaitseametnike koormust ning tagatakse teeliikluse parem sujuvus, teatas riigikogu pressiesindaja.

Kehtiva seaduse kohaselt tuleb korrakaitseorganil sõidukijuhi alkoholijoobe tuvastamiseks korraldatud «kõik puhuvad» operatsiooni läbiviimisel alati ja täies mahus igale kinnipeetud sõidukijuhile tema õigusi tutvustada, isegi kui joobekahtlus puudub. Eelnõuga täiendatakse korrakaitseseadust nii, et sõidukijuhile selgitatakse tema õigusi, kui ta selleks soovi avaldab.

Õiguskomisjoni liikme Kristjan Kõljalgi sõnul on selle eelnõu eesmärk seaduskuulekate kodanike võimalikult väike ajaline kinnipidamine puhumisreididel. «Selle eelnõuga on inimestel õigus nõuda endale õiguste ettelugemist, sest, nagu me teame, 98–99 protsenti autojuhtidest on seaduskuulekad. Nii et tegelikult on nende huvides, et puhumise protseduur toimuks võimalikult kiiresti,» ütles Kõljalg.

Eelnõu algatamise ajendiks oli õiguskantsler Ülle Madise märgukiri, milles õiguskantsler leidis, et puhumisreidil igale inimesele eraldi tema õiguste tutvustamine võib tekitada viivitusi ja kahjustada korrakaitseoperatsiooni efektiivsust.