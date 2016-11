«Saksamaa on meie üks lähedasemaid partnereid Euroopa Liidus ja NATO-s ning kahepoolselt nii majanduse, digikoostöö, hariduse, teaduse kui ka kultuuri vallas,» ütles president Kaljulaid pärast kohtumist Saksamaa Liitvabariigi presidendi Joachim Gauckiga.

Eesti riigipea märkis, et Eesti ja Saksamaa kahepoolsed suhted on väga head ja järjepidevad ning riike iseloomustab ühine arusaam muutunud julgeolekuolukorrast. «Kaitsealases koostöös on meil aastate jooksul kujunenud väga laiapõhjaline koostöö. Saksamaa on konkurentsitult üks meie aktiivsemaid Euroopa liitlasi regiooni julgeoleku tagamisel, panustades pidevalt Balti õhuturbesse,» ütles Kaljulaid.

President nentis, et Saksamaa on viimased kaks aastat olnud Eesti jaoks tähtsuselt neljas väliskaubanduspartner Soome, Rootsi ja Läti järel. «Saksamaa on Eesti ettevõtjatele üks huvipakkuvamaid sihtturge. Seda kinnitasid ka Saksamaal tegutsevate Eesti idufirmade eestvedajad, kellega eile Berliinis kohtusin,» sõnas riigipea, kelle hinnangul on Eestil ja Saksamaal lähedased vaated ka laiemalt Euroopa Liidu majandusküsimustes.

Presidendid Kaljulaid ja Gauck mainisid kohtumisel ka koostööd digivaldkonnas. «Võin kindlalt öelda, et sakslaste huvi Eesti IT-arenduste ja e-riigi lahenduste vastu on suur. Eesmärk on jõuda reaalsete e-valitsemise koostööprojektideni,» lisas Eesti riigipea.

President Kaljulaid kohtus visiidil ka Bundestagi president Norbert Lammertiga, Bundestagi Saksamaa-Balti sõprusgrupi esindajatega ning Saksamaa välispoliitika ühingu liikmetega.

Eile asetas riigipea valged roosid Berliini müüri memoriaali juurde ning kohtus Saksamaal tegutsevate Eesti ettevõtjate ning Berliini eestlaskonnaga.

Tagasi Eestisse jõuab president Kaljulaid täna õhtul.