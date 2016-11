«Valitsust ei ole veel moodustatud. Keegi ei tea, milline see saab olema,» ütles saadik. «Me oleme valmis tegema koostööd kõigil mõlemat poolt huvitavatel teemadel, kohe kui valitsus moodustatakse. Loodame, et see vastab ka teise poole kavatsustele.»

Vene suursaadik ei hakanud kommenteerima alanud läbirääkimisi uue valitsuse tegevuskava moodustamiseks, märkides, et tuleb vaadata uue valitsuse konkreetseid tegusid.

Suursaadik ütles, et selles, mis puudutab Vene sõjalennukeid, peaksid eksperdid istuma ühe laua taha ja võrdlema oma andmeid partnerite andmetega. Ta lisas, et Vene poole kutse arutada sõjalennukite teemat on jätkuvalt jõus.

Suursaadik ütles, et Venemaa loodab sanktsioonide lõpetamisele, ja märkis, et Eesti on nende tõttu kannatanud kõige rohkem.

Suursaadik kinnitas, et Venemaa loodab piirilepingute ratifitseerimist enne aasta lõppu.