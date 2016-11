Ülevaade: millises seisus on võimukõnelused?

9. november – välis- ja julgeolekupoliitika

Pärast peaminister Taavi Rõivase umbusaldamist kolmapäeval riigikogus alustasid erakondade esimehed Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna kohe uue koalitsiooni loomiseks konsultatsioone. Koguneti Teaduste Akadeemias, kuhu kutsuti ka eksperdid Jüri Luik ja Matti Maasikas.

Õhtuks lepiti kokku, et uue koalitsiooniga Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline kurss ei muutu. Päev hiljem kohtusid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Eestis resideerivate suursaadikute ning saatkondade asejuhtidega, et kinnitada senise välis- ja julgeolekupoliitika jätkumist ka Keskerakonna valitsusse kaasamisel.

Keskerakond lisas tööplaani mitmeid punkte:

Elanikkonnakaitse, mille eesmärk on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada erinevate asutuste koostöös elanike kaitse

Rannikukaitse, sh seire- kaitsekontseptsioon

Ajateenistuse võimalik ühildamine kutseharidusega

Eesti liitumine Põhjamaade Nõukoguga, et Eestit tugevamini ja kiiremini lõimida Skandinaavia sotsiaalmajandus ja -kultuuriruumiga.

Samuti soovib loodav koalitsioon luua kaitseinvesteeringute fondi ning suurendada välisteenistuse eelarvet.

Kaitseminister Hannes Hanso (SDE) ütles kolmapäeval pärast erakondade esimeeste arutelu Postimehele, et koalitsioonikõnelustel sündinud kokkuleppe kohaselt kulub riigikaitsele miinimumstandardina kaks protsenti SKTst pluss liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud.

«Leppisime ka kokku, et projektipõhiselt võime me kaitsekulutusi teatud võimelünkade pehmendamiseks kiirendatud korras ära rahastada. See võib puudutada näiteks teatud laskemoonahankeid, lahingtehnika hankeid või relvasüsteemide hankeid,» rääkis Hanso.

Ta märkis, et kõrgtehnoloogia on väga kallis ja jutt käib kümnetest miljonitest eurodest, kui mitte suurematest summadest, mis on kavas täiendavalt riigikaitsesse panustada. Hanso ei soostunud täna konkreetseid hankeid nimetama, kuhu täiendava raha suunata võiks.

Hannes Hanso

10.-11. november – majandus- ja maksupoliitika

Erakondade esimehed alustasid 10. novembril majandus- ja maksupoliitika arutelu. Keskerakonna aseesimees Kadri Simson teatas eile Vikerraadio saates «Reporteritund» majanduse elavdamise ettepanekutest rääkides, et Eesti inimestel ja ettevõtetel on päris palju seisvat raha, mille käibesse võtmist tuleks motiveerida. Teiseks märkis ta, et ettevõtjad tahavad riigilt kvalifitseeritud tööjõudu ja toimivat infrastruktuuri ning viimase taseme tõstmiseks on võimalik kaasata laenuraha.

Laenuvõtmist ei välistanud ka IRLi fraktsiooni esimees Priit Sibul, kelle sõnul tuleb kokku leppida, kui palju ja milleks saab laenata. «Kui need on pikaajalised investeeringud, milleks meil on vaja laenu võtta, ja need investeeringud teenivad ühiskonda pikki aastaid, siis ma ei näe selles probleemi,» ütles ta. Sotsid on sama meelt.

Lahkuva valitsuse rahandusminister, IRLi kuuluv Sven Sester ütles pärast eilset konsultatsioonivooru Postimehele, et kohtumisel osalesid majandusekspertidena LHV Groupi juht Erkki Raasuke, Swedbanki juht Robert Kitt ja tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar, kes andsid edasi oma arvamusi ja osalesid diskussioonis majanduse elavdamise teemadel.

Kolme erakonna poliitikud said Sesteri sõnul ülevaate panganduse olukorrast ja ettevõtlusorganisatsioonide mõtetest, mis puudutasid nii maksupoliitikat kui bürokraatia vähendamise vajalikkust. Lisaks said kohalolijad tema kinnitusel röntgenpildi riigi rahanduse olukorrast. «See on alus jätkamaks homme konsultatsioone majandus- ja maksupoliitika teemadel,» ütles Sester.

Kõige enam lahkhelisid maksu- ja majanduspoliitika arutelus tekitab ilmselt astmelise tulumaksu küsimus. Astmelise tulumaksu ruuporiks olnud Keskerakonna esimees Jüri Ratas loodab oma aastatapikkuse lubaduse selles valitsuses teoks teha. Kui valulikuks kujuneb see Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL), näitab lähinädal.

Täna tuleb muu hulgas jutuks ka ettevõtete tulumaks ja ilmselt pangamaks. Samuti soovivad erakonnad arutada sotsiaalmaksu langetamise ärajätmise võimalusi.

Laupäeval peaksid erakonnad praeguste plaanide kohaselt jõudma sotsiaal- ja tervishoiuteemadeni. Pühapäeval tehakse kohtumistesse paus ning esmaspäeval jätkatakse konsultatsioone regionaalpolitiika, põllumajanduse ja haldusreformi teemadel. Võimalik uus kolmikliit loodab võimuleppele allkirjad anda tuleva nädala lõpus.

Erakondade esimehed on nimetanud loodava võimuliidu eesmärgiks viia Eesti majandusseisakust välja, hoida Eesti julgeolekut, suurendada ühiskondlikku heaolu ja pöörata Eesti rahvaarv taas kasvule.