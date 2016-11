Kõlvart sai teises kohtuastmes Postimehe üle võidu

Vaidluses tuli esimene kohtulahend tunamullu 6. märtsil, kui Tartu maakohus jättis rahuldamata Kõlvarti hagi Postimehe vastu nõudes lükata ümber väidetavalt väär faktiväide «Postimehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda.»

Seejärel viis Kõlvart vaidluse Tartu ringkonnakohtusse, mis leidis oma üle-eelmise aasta 27. oktoobri otsusega, et maakohtu lahend jääb jõusse.

Mullu kevadel arutas kaasust esimest korda riigikohus, rahuldades siis osaliselt Kõlvarti kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtusse. Kohtulahendis seisab, et kostja ehk Postimees peab selleks, et hagi ei rahuldataks, tõendama, et hageja ehk Mihhail Kõlvart on andnud uurimisasutustele või muudele isikutele tehingu kohta selgitusi ning et need selgitused tekitasid uurimisasutustel selle tehingu vastu huvi ja kahtlusi põhjusel, et hageja selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruukinud uurimisasutuste arvates kattuda.

«Kuna ei uurimisorganid ega teised asutused ei ole antud küsimuses selgituste saamiseks minu poole pöördunud ning peale ajakirjanike ei ole ma kellelegi selle teema kohta kommentaare andnud, siis ei kujuta ette, kuidas oleks võimalik vastupidist tõendada,» ütles Kõlvart toona.

Riigikohus leidis, et kui Postimees ei suutnud tõendada faktiväidet, et uurimisasutusi huvitab tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda, siis peab Postimees need väited omal kulul ümber lükkama või parandama.

Asja uuel arutamisel pidi ringkonnakohus riigikohtu juhistel võtma arvesse, et anonüümse allika väidetele tuginemine ei vabasta ajakirjanikku väidete tõesuse tõendamise kohustusest. Uue arenguna kohtupraktikas leidis riigikohus, et valeväidete avaldamise eest vastutavad ühiselt nii meediaväljaanne kui allikat kaitsev ajakirjanik.

Kaasust uuesti vaaginud ringkonnakohus jättis aga mullu detsembris juba teistkordselt maakohtu lahendi jõusse. Seepeale esitas Kõlvart uuesti kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis otsustas tänavu juuni keskel, et kaasus peab taas liikuma tagasi ringkonnakohtusse. Riigikohus märkis, et ringkonnakohtu detsembrikuises lahendis on teise astme kohus rikkunud menetlusnorme.

Ringkonnakohus tühistas reedeses otsuses Tartu maakohtu 2014. aasta 6. märtsi otsuse osas, millega jäeti rahuldamata Kõlvarti hagi Postimehe vastu nõudes lükata ümber väärad faktiväide «Postimehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda». Samuti tühistati maakohtu otsus menetluskulude jaotuse osas.

Tühistatud osas rahuldas kohus Kõlvarti hagi osaliselt ja kohustas Postimeest avaldama omal kulul ajalehe Postimees paberkandja eestikeelse versiooni kolmandal lehel ja paberkandja venekeelse versiooni teisel lehel ning elektroonilise väljaande eesti- ja venekeelses versioonis väärate andmete avaldamisega samas kohas ja kirja suurusega ebaõigeid andmeid ümberlükkav teade: «Oleme avaldanud 25.09.2012 artiklis «Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist» Mihhail Kõlvarti kohta tegelikkusele mittevastava väite: «Postimehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda.» Tegemist on ebaõige väitega.»

Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata. Menetluskulud jäid maa- ja ringkonnakohtus poolte endi kanda.

Samuti tuvastas ringkonnakohus oma otsuses, et politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo poolt Tartu ringkonnakohtule andmete edastamisest keeldumine oli õiguspärane.

Ringkonnakohus leidis, et kuna Postimees ei ole tõendanud faktiväidetetegelikkusele vastamist, tuleb hagi selles osas rahuldada. Ringkonnakohus nõustus Kõlvartiga, et kuna faktiväitel, mille järgi uurimisasutusi huvitab tehing, ei ole eraldivõetavalt tähendust, siis on faktiväide tervikuna tegelikkusele mittevastav. Asjaolu, et Kõlvart on taotlenud Eesti Taekwondo Liidule toetusi ning hiljem koostanud projekti aruande raha kasutamise kohta, ei ole tõlgendatav selgituste andmisena uurimisasutustele või teistele isikutele. Ringkonnakohus nõustus Kõlvartiga, et aruandlus raha kasutamise kohta on üks osa projektirahastuse sisust ning aruande esitamist ei käsitleda tehingu kohta selgituste andmisena. Samuti ei kinnita tõendid, et Kõlvarti antud selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda ja tehing huvitab uurimisasutusi just seetõttu.

Kõlvart taotles Postimehe kohustamist avaldama ajalehe Postimees nii eesti- kui venekeelses veebiväljaandes ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkav teade kestvusega üks kuu. Ringkonnakohus leidis, et Kõlvarti nimetatud taotlus ei ole põhjendatud. Kohtupraktika järgi saab ebaõigete andmete ümberlükkamist nõuda reeglina samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus ebaõiged andmed avaldati. Põhjendatud on Postimehe seisukoht, et antud juhul puuduvad sellised erandlikud asjaolud, mis õigustaksid ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkava teate avaldamist veebiväljaandes kestvusega üks kuu.

Reedene otsus on vaidlustatav riigikohtus 30 päeva jooksul.