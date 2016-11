Itaalias juveelipoodi röövinud eestlane ootab kohut

23-aastane Eero röövis 13. augustil koos kaaslasega Põhja-Itaalias Šveitsi piiri lähedal Livignos juveelipoodi, saades saagiks 117 000 euro väärtuses ehteid. Politsei pidas Eero vahetult pärast röövi kinni, kuid tema kaaslasel õnnestus põgeneda, kirjutab Valtellina News.

Noormees rääkis pärast kinnipidamist, et röövi eestvedaja oli just tema kaaslane, kellega ta kohtus vaid kaks päeva enne röövi toimepanemist Milanos. Ta väitis eeluurimise ajal, et ei tea oma kuriteokaaslase nime ja oskab öelda seda, et tegemist oli venelasega.

Mees rääkis, et nad hankisid Milanost enne röövi toimepanemist ehtsate relvadega sarnanevad mängupüstolid, sõitsid röövile eelneval õhtul Livignosse ja ööbisid metsas. 13. augusti lõuna paiku läksid nad Livignosse, kus ähvardasid nugade ja mängupüstolitega poetöötajaid ning kliente, toppisid kottidesse ehteid ja põgenesid.

Poest välja joostes tõukasid röövlid üht klienti, kes sai kukkudes vigastada.

Poe ümbruses oli röövi ajal palju turiste, kellest osad hakkasid põgenevaid röövleid jälitama ja aitasid politseinikel Eero tabada. Tema kaaslasel õnnestus ära joosta.

Välisministeeriumi pressiesindaja ütles Postimehele, et Eesti saatkond Itaalias on juhtunuga kursis ja on ühenduses noormehe lähedastega.