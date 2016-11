Ansip nendib, et nüüd tuleb teha seda, mida tegema peab. «Kui valitsuses enam ei olda, siis ollakse opositsioonis ja tehakse seda, mida opositsioon tegema peab,» oli ta kindel.

Sündmuse seesugune areng, valitsuse vahetumine on Ansipi hinnangul paljude asjade kokkulangemine. «Seda, miks seesugune kambakas praegu oli võimalik ette võtta ja miks sellele suhteliselt leige reaktsioon on järgnenud, lihtsalt ühe põhjusega seletada ei saa,» räägib ta.

Ühe suure põhjusena toob Ansip välja täielikult läbikukkunud presidendivalimised valijameeste kogus, mis usaldust riigiinstitutsioonide vastu kindlasti ei suurendanud.

«Kas Reformierakonnal oleks vaja saada toetust, mis neil omal ajal oli, et tavaliselt 8-12 protsenti ja valimistel jõudsime 18ni ja ühtedel isegi 19 protsendini? Praegu ei ole erakond isegi kõige halvematel aegadel nii madalal olnud. Ma ei tea, mida taga nutta ja mida nii õudselt igatsema peaks.»

Uudised uuest koalitsioonist Ansipi jaoks üleöö ei tulnud. «Pärast seda, kui Tsahkna pidas oma väga tähelepanuväärse kõne seisakumootorist ja innovatiivsest suitsupääsukesest, oli küll selge, et ei, seda koostööd enam küll ei ole, see on nüüd läbi,» purskas Ansip naerma. Üheksa aastat Eesti peaminister olnud Ansip kahtleb, kas sel hetkel oleks pidanud Reformierakond ise jõuliselt asuma uut koalitsiooni looma.

Küsimus, kas Reformierakond vajab uut esimeest, on tõstatatud. «See on nüüd märksa komplitseeritum küsimus, sest erakonna juht on viinud erakonna valimiste võidule,» vastas Ansip kiirelt. «Ja see, kui erakond mingite intriigide tulemusena opositsiooni jääb, kas seda annaks nüüd inkrimineerida erakonna juhile? Selles ma julgen väga sügavalt kahelda.»

Siim Kallase naasmist ei toeta

Mida arvab Ansip sellest, et meedias on ühe võimaliku erakonna esimehe kandidaadina nimetatud ka auesimeest Siim Kallast? «Kas Reformierakonnal oleks vaja siis saada toetust, mis neil omal ajal oli, et tavaliselt 8-12 protsenti ja valimistel jõudsime 18ni ja ühtedel isegi 19 protsendini? Praegu ei ole erakond isegi kõige halvematel aegadel nii madalal olnud. Ma ei tea, mida taga nutta ja mida nii õudselt igatsema peaks,» oli Ansip Kallase suhtes kriitiline.

Ansip möönab, et kindlasti oleks võinud Taavi Rõivas asjade sellist kulgu ette näha, sest kui omavahelised kokkulepped ei kehti, on see probleem. Kas Rõivas oleks saanud ette näha, et partnerid talle piltlikult väljendudes noa selga löövad? «Ma jätaks need igasugused noamotiivid ka kõrvale, mõnel oleks see selg nagu siilil juba, kui hakata kõiki asju nugadega selgitama,» muigas Ansip.

«Eks see ole nagu pereeluski, et ei ole ikkagi nii, et ainult üks on süüdi,» kaitses Ansip Rõivast. «Kas siis Juhan Partsi lähetamine kontrollikotta on midagi sellist, mis on suur etteheide erakonna juhile või peaministrile? Aga üks umbusaldamise põhjusi see ka oli, nagu mina siit aru saan,» arutles Ansip ja muheles, et kõige tõsisem etteheide tuli Ossinovskilt. «Ta väitis, et Reformierakond oma peaministri büroo kaudu omastab väiksemate koalitsioonipartnerite tehtud ettepanekuid ja nad ei julge neid enam esitada. Noh, lasteaed.»

Eesti kõige pikemat aega ametis olnud peaminister leiab siiani, et see, mida Reformierakond pärast riigikogu valimisi oma partneritele, IRLile ja sotsiaaldemokraatidele, lubas, oli rohkem kui valimistel saadud häälte proportsioon oleks võimaldanud.

«Noh, lasteaed.»

Samas leiab Ansip, et riigi demokraatlikule arengule tuleb kasuks see, kui suurt valijaskonna toetust omav erakond ei jää pikaks ajaks opositsiooni. «Kui üks erakond, kellel on rahva hulgas märkimisväärne toetus, jääb liiga kauaks opositsiooni, siis kui ei teata, mis on valitsuse vastutus ja millised on võimaluste piirid, siis on võimalik üles kütta igasugu põhjendamatuid ootusi ja see riigile kindlasti hea ei ole,» lausus Ansip Keskerakonna kohta.

Seda, mis uues valitsuses toimuma hakkab, soovitab Ansip ajakirjanikel väga teraselt jälgida. «Need esimesed uudised, mida ma kuulen eelarve tasakaalu printsiibist loobumise kohta või maksupoliitika peapeale pööramise kohta, pole kindlasti midagi sellist, mis võiks lasta inimestel rahulikult edasi elada,» tõdes Ansip ja lisas: «See pole päris ükskõik, mis nad riigi maksunduse või rahandusega teevad.»

«Peaks olema vastutustunnet, riigimehelikkust ja mitte ainult mingisuguseid võimumänge.»

Laenamist Ansip heaks ei kiida. Ansip märkis, et kui vaadata avaliku sektori tehtavate investeeringute osatähtsust sisemajanduse kogutoodangust või riigieelarvest, siis Eesti on selles Euroopa Liidus esimeste hulgas. «See on kõigile teada, et investeeringutega kaasnevad ka püsikulud. Ükskord hakkab Euroopa Liidust saadav raha vähenema ja ajad lähevad halvemaks. Siis, kui ajad lähevad halvemaks, võib tõepoolest olla ka vajadus laenukoormuse kasvatamiseks.»

Seda, et intressid jäävad madalaks, ei tasu Ansipi arvates uskuda. «See on vale. Nii ei juhtu,» kinnitas Euroopa Komisjoni asepresident.

Ansip soovitab hoopis kuulata peaministri majandusarengu töögrupi juhi Erkki Raasukese ettepanekut, et Eesti tööstused tuleb digitaliseerida, kuna tööstused Eestis ei kasuta peaaegu üldse digitaalseid vahendeid.

Ansip ütles, et tema õpetama ei hakka, kas Reformierakonnale oleks vaja uut esimeest või keda tuleks valida. «Vabad valimised, igaüks, kes tahab, kandideerib ja kelle ideed on kandvamad, see valituks osutub. Aga mina kujutan ikkagi ette, et need valimised tulevad korralised ja erakonna üldkogul,» rääkis ta.

Kas Ansip oleks valmis tagasi tulema Eesti poliitikasse? «Ei, milleks? Mina olen üheksa aastat olnud peaminister. Minul on muidugi läinud väga hästi, et ma olin üheksa aastat peaminister, kandideerisin Euroopa Parlamendi valimistel ja võitsin need valimised – midagi enamat ühel suhteliselt pikalt ametis olnud peaministril tahta pole põhjust. Ma tunnen, et ma olen nende üheksa aasta jooksul püüdnud anda endast kõik.»

Ansip kinnitas, et tema teostab end praegu Euroopa Komisjoni asepresidendi ametis ja mingit tagasitulemise soovi tal ei ole. «Nende tagasitulemistega on üldse nii, et tavaliselt need ei lõpe hästi,» vihjas Ansip erakonnakaaslasele.