«Eksperdid saavad pärast anda suurepärast nõu, kuidas kokku lepitud poliitilisi eesmärke võimalikult hästi ellu viia. Eksperdid ei saa aga ütelda, milline on parim poliitiline eesmärk,» ütles Loone BNSile. «Eesmärkide üle otsustavad valijad, need on kirjas valimisprogrammides. Koalitsioonikõnelustel tuleb valida osalevate erakondade programmidest välja see, millega on kõik nõus.»

«Igasugune ekspert, kes soovitab nii-öelda parimat otsust, on tegelikult lobist. Ja kui kasutada eelmise valitsuse kokkukutsutud eksperte, siis mul tekib küsimus, et kas valitsus ikka vahetus või meile lihtsalt ei meeldinud Taavi Rõivase nägu,» märkis Loone.

«Trump, Brexit ja muu seesugune on protest just sellise asjakorralduse vastu, kus poliitika on antud rahvalt ekspertidele. Sellist valitsemist ei taha enam keegi,» selgitas Loone ja lisas, et otsustamiseksperte ei ole olemas, nagu pole olemas ka heade valikute eksperte, sest heal elul on erinevate ühiskonnagruppide jaoks erinev sisu.

Käimasolevatelt koalitsioonikõnelustelt ei saa Loone sõnul seega midagi head oodata, sest kolme erakonna programmist lähtumise asemel kuulatakse hoopis eelmise valitsuse poolt kokku kutsutud eksperte.