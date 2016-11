Kask esindas riiklikku süüdistust kriminaalasjades, milledes tunnistas kohus korruptsioonikuritegudes süüdi Kohtla-Järve endise linnapea, aselinnapea ning Jõhvi vallavalitsuse endise liikme ja ettevõtja.

Nimetatud asja kõrval on Kasel ette näidata ka rida Ida-Virumaa lahendatud ja kohtus võidetud korruptsioonijuhtumeid. Tiitlit vastu võttes tänas Kask kõiki Virumaa kolleege ja teisi, kellega ta on koostööd teinud, ning rõhutas, et sellist tiitlit ei saada üksi – see on meeskonnatöö tulemus. Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et ei pea pikalt kirjeldama inimeste tundeid, kui ametnik kuritarvitab oma valija ja riigi usaldust.

«Tegemist oli keeruliste kriminaalasjadega ning Ida-Virumaa korruptsioonijuhtumite lahendamise tähtsust kogu Eestile on raske alahinnata. Kalmer on eriasjade prokurörina aastaid panustanud Ida-Virumaa korruptsioonijuhtumite lahendamisse ning õigusalased teadmised ja põhjalikkus on teenitult leidnud tunnustamist kolleegide poolt,» ütles Perling.

Aastapäeval tunnustati ka parimaid ringkonnaprokuratuuride prokuröre. Lõuna ringkonnaprokuratuuri parimaks prokuröriks valiti ringkonnaprokurör Allar Nisu, Põhja ringkonnaprokuratuuri parimaks eriasjade prokurör Leelet Kivioja ning Lääne ringkonnaprokuratuuri parimaks valiti ringkonnaprokurör Gardi Anderson.

Aasta ametniku tiitli pälvis personalitalituse juhataja Marianne Tiigimaa, kelle juhtimisel on sel aastal prokuratuuris võetud kasutusele nii puhkuste kui lähetuste portaal. Tiigimaa olulisel kaasabil on kasutusele võetud uus ettevalmistusprogramm, rakendatud uus motivatsioonisüsteem ning laiendatud prokuratuuri rahvusvahelise suhtluse võrgustikku.

Aasta koostööpartneri tiitli pälvis keskkriminaalpolitsei operatiivbüroo varjatud jälgimise üksus. Tänu üksuse tulemuslikule tööle õnnestus tänavu likvideerida üle Eesti tegutsenud amfetamiinivõrgustik ning avastada ka kümneid raskeid peitkuritegusid.