Ilves asub tegelema krüptoraha tehnoloogia arendamisega

Töörühm koguneb esimest korda Dubais ja keskendub blockchainil põhinevate juhtimismudelite arendamisele, märkis portaal CoinDesk. Töörühma hakkab juhtima ettevõtte BitFury pressiesindaja ja president Barack Obama administratsiooni endine töötaja Jamie Smith, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Ilves ütles portaali CoinDesk teatel, et peab blockchaini ehk blokiahelat kõige paljutõotavamaks tehnoloogiaks andmete tervikliku säilitamise ja turvalisuse seisukohast. «Tehnoloogia täielikust potentsiaalist alles hakatakse aru saama. Me võtame juhtrolli, et uurimada, kuidas blockchaini kasutada internetiturvalisuse edendamiseks,» märkis Ilves.

Eesti infotehnoloogia kolledž on selgitanud, et blockchain ehk blokiahel on väärtust omavate tehingute jaotatud ja avalik arvestusraamat, Sisuliselt on tegu andmebaasiga, milles olevad tehingud on omavahel turvaliselt seotud.