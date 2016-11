Praegu 51-aastane Tiit Sokk võitis Nõukogude Liidu koondise koosseisus 1988. aastal olümpiakulla. Aastal 1991 tuli ta Tallinna Kalevi koosseisus Nõukogude Liidu meistriks.

Töötas 1998. aastast Nybiti ja hiljem Dalkia/Nybiti meeskonna peatreenerina. Praegu töötab Eesti korvpallikoondise peatreenerina.

Tiit Sokul on kaks poega - Tanel Sokk ja Sten-Timmu Sokk, kes on mõlemad korvpallurid.

Tiit Sokk ütles pärast aasta isa tiitli vastuvõtmist videointervjuus Postimehele, et tema peab õnnelikuks isaks sellist inimest, kellel on kodus armastav naine ja korralikud lapsed, kes peavalu ei valmista.

Sokk rääkis, et tema isa, korvpallitreener August Sokk oli lapsepõlves tema jaoks suur autoriteet. «Isa oli tihti kodust eemal, aga kõik koos tehtud asjad on mul hästi meeles. Olen aru saanud, et isaga koos tehtud asjad jäävad lastele meelde, mida rohkem sa nendega tegeled, seda rohkem see neile meelde jääb,» rääkis Sokk.

Sokk lisas, et isa jaoks on suurim rõõm see, kui lastel hästi läheb. «Olgu nad kui vanad, kui tahes, minu jaoks jäävad nad alati minu lasteks,» ütles aasta isa Tiit Sokk.

Naisliit annab aasta isa tiitlit välja alates 1998. aastast iga aasta novembris isadepäeval.