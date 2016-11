Keskerakonna aukohtu esimees, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf märkis Tallinna TV saates «Pealinnatund», et kui lõppeva nädala esimeses pooles ei saanud erakonnakaaslased Savisaarega kontakti, siis nüüd tundub, et ta on asunud taas veidi rohkem erakonna asjadega tegelema.

«Eks auesimehe staatuse osas tuleb temaga läbirääkimisi pidada ja selgitada, kas ta üldse on nõus sellel positsioonil olema. Ja siis saab juba erakonna volikogu seda otsustada,» rääkis Klandorf.

Ta avaldas lootust, et niinimetatud Savisaare leeri keskerakondlased ei hakka teisele osale parteist vastu töötama. Klandorfi sõnul on seni kõik kinnitanud, et erakond jätkab ühtsena. «Vastasel korral ei saaks me riigikogus tööd teha. Ja kui ühe poole vastutöötamine jätkub, siis on sellel väga halvad tagajärjed moodustatavale valitsusele,» rääkis Klandorf.

Aukohtu esimees tõdes, et Keskerakonnas on alati siseopositsioon olnud. «On olnud nii lahkumisi, väga prominentsed keskerakondlased on ära läinud. Aga nüüd tekkis viimasel põlvkonnal selline mõte, et nemad ei lähe kuhugi, nemad püüavad seda asja hakata muutma Keskerakonnas. Sest olgem ausad, seoses Keskerakonna esimehe tervisliku seisukorraga oli ikkagi näha, et asjad e toimi. Asjad ei toiminud erakonnas, Toompeal fraktsioonis ja mõnes mõttes hakkas masin seisma jääma ka Tallinnas,» arutles Klandorf.

Tema sõnul tuli valida, kas see erakond laguneb täiesti ära, või katsutakse seda siiski kokku viia ja liita. «Kõige suurem lõhe oli tegelikult riigikogu fraktsioonis, kus olid napid 14:13 hääled Kadri Simsoni, Jüri Ratase ja Mailis Repsi poole kasuks, ja see oli täielik oht sellele, et fraktsioon lõheneb ja see 27 häält läheb laiali ka Toompeal,» märkis Klandorf.

«Kadri, Mailis ja Jüri on juba neljakümnesed ehk et kaua nad noored ikka on,» rääkis Klandorf, selgitades, et tekkis poliitikute üleküpsemise oht. «Oli vaja tegutsema hakata, seda enam, et erakonnas valitses täielik seisak. Lõppkokkuvõttes viis asi erakorralise kongressini, mille üheks põhjuseks olid kindlasti ka garantiikirjad, millest tekkis erakonnale üsna suur võlasumma. Siin polnud enam pääsu, neid asju tuli hakata klaarima, kuid erakonna senine esimees ei suutnud seda teha, hoopis tükk aega valetati juhatusele,» ütles Klandorf.

Tema sõnul on kongressi järel paljud, ka teised erakonnad aru saanud, et Keskerakond on suuteline muutuma. «Tean Jürit hästi, ta on meeskonnamängija, ta on mänginud minu meeskonnas korvpalli kõrgliigas. Tean tema juhivõimeid ning seda, kui aus ja empaatiline ta inimesena on,» lisas Klandorf.

See, millistele positsioonidele võimalikus uues võimuliidus keskerakondlased liikuma hakkavad, selgub Klandorfi sõnul 19. novembril erakonna volikogus. Klandorf tõdes, et üle kümne aasta opositsioonis olemist tähendab seda. et ministrikogemustega tipperakondlasest teatakse vaid Mailis Repsi, Edgar Savisaart, Jaak Haaba ja Kalev Kallot. «Kindlasti on tugevaid koosseise ka kohalikes omavalitsustes. Samuti ei saa ma öelda, et me Tallinnas väga rumalad inimesed oleksime, Tallinnas läheb ju väga hästi. Kuid siin me oleme veidi sundseisus, sest ei saa lõpmatult linnast inimesi ära võtta, linnavalitsus muutuks siis töövõimetuks. Ma arvan, et seda ei tasu teha,» lisas Klandorf.