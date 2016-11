Janika Jänes Oras elab maavärina epitsentrist umbes pooleteise tunni autosõidu kaugusel, Christchurchi kesklinna lähedal asuvas Sydenhami linnajaos.

«Praegu on kell 3 öösel ja mingit paanikat ei ole näha. Inimesed tulid pärast esimest värinat tänavale, kõik kontrollisid üle, kas nende naabritega on kõik korras. Praegu on kõik majadesse tagasi läinud,» kirjeldas ta olukorda.

Eestlanna oli maavärina ajal ise elutoas ja vaatas televiisorit.

«Maavärinaid on kahte sorti. Osa on sellised, nagu raputataks pudelit ja sa oled seal sees. Osa on sellised, nagu oleks laeva peal ja sa õõtsud. See maavärin oli õõtsuv. See on kergem variant, ei lõhu nii palju,» rääkis ta.

Naise sõnul on järeltõukeid tunda iga natukese aja tagant. «Maja hakkab raksuma ja sa näed, kuidas pildid õõtsuvad seina peal edasi-tagasi. Uus-Meremaal elatud viie aasta jooksul olen maavärinatega juba harjunud ja tead, et puitkarkassiga majaga ei juhtu maavärina ajal midagi. Pead lihtsalt vaatama, et sulle midagi pähe ei kuku,» rääkis ta.

Kohe pärast maavärinat anti Uus-Meremaal välja tsunamihoiatus, mis esialgu tühistati, kuid siis anti uus hoiatus. «Christchurchi mereäärses linnaosas huilgasid tsunami eest hoiatavad sireenid, mis mõned minutid tagasi vait jäid. Need sireenid teevad jubedat häält. Minu elukoht jääb rannikust 15 kilomeetri kaugusele, kuid sireenide hääl oli siiamaani kosta,» rääkis Jänes Oras.

Ta vestles veidi aega tagasi rannikualal elava sõbrannaga, kelle sõnul ei ole ka mere ääres paanikat ja tundub, et oht on möödas.

Facebookis on olemas funktsioon, kus inimesed saavad kriisiolukorras teada anda, kas nendega on kõik korras. Uus-Meremaal see funktsioon aktiveeriti ning Janika Jänes Orase sõnul kasutavad inimesed seda aktiivselt.

Maavärin magnituudiga 7,8 registreeriti veidi pärast täna keskööd kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi pärastlõunal), selle epitsenter asus 93 kilomeetrit Christchurchist kirdes, umbes 10 kilomeetri sügavusel. Uus-Meremaa erinevates piirkondades on tuntud mitmeid üle 5-magnituudilisi järeltõukeid.