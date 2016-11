Talvik: Keskerakonna lepe Ühtse Venemaaga ei takistaks Vabaerakonna koalitsiooni minekut

Talvik ütles, et tema isikliku arvamuse järgi ei ole Kremli võimuparteiga sõlmitud leping kõige targem asi, kuid Eestis käsitletakse seda teema häirivalt ühekülgselt.

«Ühtsel Venemaal on sarnane leping 30-40 riigiga, sealhulgas soomlaste, jaapanlaste ja itaallastega. Tuleb näha suurt pilti. Ma saan aru, et Edgar Savisaare ajal oli lepe hea argument Keskerakonna tagumiseks. Aga täna on Keskerakonna esimees eestimeelne Jüri Ratas, kes on selgelt öelnud, et lepe on külmutatud ja koalitsioon jätkab senist välis- ja julgeolekupoliitikat,» ütles Talvik Postimehele.

Talvik tõdes, et Edgar Savisaare juhtimise ajal oli Ühtse Venemaaga sõlmitud lepe tõepoolest häiriv, arvestades Savisaare isikut, tema sagedasi Venemaal käike ja tema lähedasi suhted Venemaa Raudtee kunagise juhi Vladimir Jakuniniga. Pärast Jüri Ratase esimeheks saamist on aga olukord muutunud.

Talvik märkis, et otseselt leping Vabaerakonna koalitsiooni minekuks takistuseks poleks, aga enne sellise sammu astumist tahab erakond saada veel kord kinnitust, et leping on külmutatud. Talvik lisas, et see on kõik teoreetiline «oleks» jutt, kuna Vabaerakonda ilmselt koalitsiooni ei kutsuta.

Talvik näeb Keskerakonnas suuremaid probleeme, kui lepe Ühtse Venemaaga

Artur Talviku sõnul ei arva ta sugugi, et Keskerakond oleks pärast Ratase esimeheks valimist kohe üleöö puhastunud ja selle parteiga on veel palju probleeme.

«Minu seisukohast on keskerakondlik korrumpeerunud Tallinna linnavalitsus palju hullem, kui üks külmutatud leping. Mis mind teeb ettevaatlikuks see, et tõenäoliselt nähakse uue valitsuse loomist ka võimalusena parteiliste töökohtade loomiseks. Kui üks toiduahel lõhutakse ära, siis hakatakse toiduahelat teiste sööjatega täitma,» ütles Talvik.

Tema hinnangul võiks uus koalitsioon alustada riigireformi ülaltpoolt ja olla kogu riigile eeskujuks ministrite arvu vähendamisega.