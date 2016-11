10-aastane Kohtla-Järve poiss päästis läbi järvejää vajunud sõbra

Pühapäeval kella 15 paiku suundusid kaks sõpra linnaparki kelgutama. «Meil oli kahe peale üks kelk,» rääkis Dima Põhjarannikule. «Seni, kuni mu sõber kelguga alla lasi, otsisin kohta, kust mina alla võiksin lasta, kui ma aga silmad tõstsin, nägin teda vees siplemas. Jooksin kohe trepist alla ja ulatasin talle käe. Üks vanamemm läks parajasti mööda ja kiirustas samuti meie juurde ning aitas sõpra veest välja tirida,» rääkis poiss.

Dima sõnul nad muidugi teavad, et jää on alles õhuke ja selle peale minna ei tohi, ning nad ei teinudki seda. Ent kui tema sõber mäest alla sõitis, pillas ta midagi maha ja see miski libises jääle. Poiss sirutus seda võtma, kuid järve ümbritsev puidust promenaad osutus niivõrd libedaks, et poiss libises sellelt maha ja sattus jääle, mis tema raskuse all murdus.

Ema on Dima üle uhke, et too ära ei ehmatanud, paanikasse ei sattunud ja sõpra hätta ei jätnud. Tema sõnul on antud lugu hea õppetund ja konkreetne näide selle kohta, miks tuleb ohutusreegleid järgida.