Uus võimuliit tahab jätkata haldusreformi ja taastada põllumeeste toetused

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles täna ajakirjanikele, et haldusreform ei seisku ja haldusreformi seadust ei hakata muutma. Tema sõnul on erakonnad kokku leppinud omavalitsuste tulubaasi suurendamises ning ka selles, et koos rahaga antakse omavalitsustele ka rohkem ülesandeid. Nii summadest kui täpsetest ülesannetest ei soovinud erakondade esimehed täna siiski veel rääkida.

Samuti soovib loodav võimuliit taastada üleminekutoetused, millega loodetakse algust teha juba järgmisest aastast, ning tõsta ka kriisiabi tuleval aastal maksimummäärani.

Eelmise nädala teisest poolest arutlusel olnud maksu- ja majanduspoliitika ettepanekud on praegu veel viimistlemisel, kuid SDE esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on tulekul tõsised muudatused. Uue valitsuse maksupoliitika tuleb tema sõnul senisest ettevõtjasõbralikum ja lahendab ka muresid madalapalgaliste inimeste toimetuleku ja maksukoormusega.

Ossinovski kinnitas ka, et kuigi tervise- ja sotsiaalpoliitika küsimustes arutelud veel jätkuvad, on erakonnad praeguseks kokku leppinud, et Reformierakonna poolt pikalt blokeeritud alkoholipoliitika karmistamise ettepanekud lähevad töösse.