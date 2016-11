Järgmisel suvel toimuva XII noorte tantsupeo peategelaste osatäitjad leiti üleriikliku konkurssi abil. 80 noorest valiti välja kaks poissi ja kaks tüdrukut: Jaagup Tuisk ja Hardo Adamson ning Merit Männiste ja Jennifer Marisse Cohen. Noorte ülesandeks on tuhandete tantsijate ja Vanaisa kõrval jutustada «Koidu ja Hämariku» lugu.



«Tantsupeo põhiteemaks on pärimuse väärtustamine ning eluringi katkematuse edasi andmine,» rääkis tantsupeo pealavastaja Margus Toomla. Ta lisas, et sellest johtuvalt valiti Vanaisa rolli Ivo, kes tähistab põlvkondadevahelist side noorte ja vanade vahel. Väljavalitud noored peategelaste kohta on Linnal öelda vaid kiidusõnu.

«Noorena sa võib-olla võtadki maailma väga lahtiselt ja sul ei ole aega isegi mitte pabistada. Mina näed läksin täna esimese katsetusega ka segamini. Ma pabistan, sest ma tean seda vastutust, mis mind ees ootab, aga mulle see väljakutsena ikkagi väga-väga meeldib, sest see sunnib ennast kokku,» rääkis Linna, kelle käest noor kolleg Jennifer Marisse Cohen enne esinemist uuris, et kas ka vanadel ja kogenud lauljatel teinekord hääl värisema hakkab.





XII noorte tantsupeo peategelaste tutvustamine KUMUs. Allikas: Postimees

Noored küll teavad, et ees ootab palju tööd ja suur vastutus, aga rõõm tantsupeost osa võtta ja Eesti jaoks midagi niivõrd olulist teha trumpab hirmutunde üle. «Tunnen ääretult suurt rõõmu, et saan Eesti rahvaga jagada midagi väga imelist,» rääkis EMTA koorijuhtimise eriala I kursuse tudeng Merit Männiste, kellel laulu – ja esinemiskogemust on kogunenud juba mitme aasta jagu.

Laulu – ja tantsupeo juhtmõtte «Mina jään» peab noore lauljatari sõnul iga inimene ise enda jaoks mõtestama. «Need põhiväärtused, mida tahame laulu – tantsupeol edasi anda: meie kultuur ja isamaa-armastus ja lihtsalt kodu. Minu jaoks ongi kodu kõige südamelähedasem, kuna mul on endal perekonnaga väga hea side,» rääkis Männi.

Grupi pesamuna 15-aastane Jaagup Tuisu jaoks tähendab leiab, et «Mina jään» tähendab Eesti keele, kultuuri ja traditsioonide hoidmist ning see ei sõltu paigast, kus inimene parasjagu viibib. Kui Tuisk sai teada, et kehastab tantsupeol Koitu oli ta väga õnnelik. «Kui castingust oli juba mitu kuud möödas, siis Margus helistas ja ütles, et Jaagup – sina said! Jooksin kohe alla ja hõiskasin emale, et ma sain selle tantsupeo osa ja siis meil oli emaga selline väga tore õhtu – ostsime kooki ja tegime sellise peo päeva.»

17-aastane ameerika päritolu Jennifer Marisse Cohen pidi katsetel mängima punkarit Toompeal, roomama mööda maad ja laulma samal ajal lillelastele omaseid laule. Katsetel tekkis neiul olukord, kus laulmine kohe üldse südamest ei tulnud. Tüdruk helistas oma isale ning laulis talle, et abi saada. «Ja mul tuli see välja. Minust rebiti see välja – nad ei andnud minu suhtes alla,» rääkis ta.

XII noorte tantsupidu toimub 20178. aasta 30. juunil ja 1. juulil Tallinnas Kalevi keskstaadionil. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla.

XII noorte laulupidu toimub 2017. aasta 2. juulil Tallinna lauluväljakul. Laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson.