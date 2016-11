Vabaerakonna kaasamine loodavasse koalitsiooni selgub neljapäeval

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles täna pärast erakondade esimeeste kohtumist Vabaerakonna fraktsiooniga, et kohtumisel räägiti põllumajandusest, demokraatiapaketist, maksudest ja majandusest ning kõigil neil teemadel on erakondadel päris palju kattuvusi. Vabaerakonnaga on läbirääkimisteemadel konsulteeritud ka varem ning lähipäevil on Ratase sõnul plaanis uus kohtumine.

Ratas selgitas, et Vabaerakonna kaasamist ei arutata mitte seetõttu, et Keskerakonna hääled ei peaks, vaid sellepärast, et see võimaldaks moodustada suure, laiapõhjalise koalitsiooni.

Ka SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et ühelt poolt on tavatu moodustada koalitsioon, kuhu kuulub vajalikust rohkem erakondi. «Mitte sellepärast, et ei taheta jagada võimu, vaid eeskätt seetõttu, et üks partner, kelle hääled liiast on, reeglina tunneb ennast emotsiaalselt selles valitsuses üleliigsena ja see tekitab asjatuid pingeid,» ütles ta.

Teisalt on sel tema sõnul ka positiivne pool, sest uue valitsuse ühiskondlik kandepind on Vabaerakonna kaasamisel suurem. Kohtumistel on tema sõnul selgunud, et neljal erakonnal on päris palju ühist.

Samas soovivad võimukõnelusi pidavate erakondade juhid enne Vabaerakonna paativõtmist kolmekesi kokku leppida kõige keerulisemaks osutunud maksu- ja majanduspoliitika muudatused, mida on arutatud alates neljapäeva õhtust. Kuigi eile öötundidesse veninud arutelul jõuti kokkuleppele väga lähedale, on osa arvutusi veel puudu ja nende põhjal plaanitakse viimane aruteluring korraldada homme õhtul.

Ratas avaldas veendumust, et neljapäevaks on maksu- ja majanduspoliitika muudatused kokku lepitud ja siis saab selgeks ka see, kas Vabaerakond tuleb koalitsiooni või mitte. «See hetk on ka Vabaerakonna jaoks otsustav, kas nad soovivad tulla kaasa või mitte,» ütles Ratas.