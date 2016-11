Ilm läheb sulale

Üks madalrõhkkond on täna Teravmägedel, teine eemaldub Islandilt Norra merele. Põhja poolt on üle Soome Baltimaadele väljavenitatud madalrõhulohk, mis liigub kirdesse. Õhumass on suhteliselt soe.

Õhutemperatuur tõuseb üle 0 °C. Taevakaar on Eestis madalate pilvedega kaetud. Paljudes kohtades sajab. Nähtavus võib olla halb ning kinni tambitud lumised teed ja tänavad võivad olla väga libedad.

Kolmapäeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. On jäidet. Puhub lõunakaare tuul 3–10, õhtul rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0...+3, saartel kuni +6 °C.