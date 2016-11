Ernits: Ratas ei pea muretsema, Keskerakonna hääled peavad

Paaril viimasel päeval on kõne all olnud Vabaerakonna võimalik kaasamine loodava koalitsiooni neljanda partnerina, kuna keskpartei värskel juhil ja peaministriks pürgival Jüri Ratasel on olnud põhjust kahelda, kas tema erakonna 27 häält riigikogus ikka peavad, kui koalitsioon loodud on ja reaalselt tööle hakkab.

Keskerakonna, sotsidel ja IRLil on kolme peale parlamendis formaalselt 56 häält. Kui seaduste vastuvõtmisel üle viie hääle kaotsi läheb, ei saa tulevane valitsus oma lubadusi teoks teha. Kuna keskerakondlane Rein Ratas on raske haiguse tõttu parlamendi tööst juba pikka aega eemal, on kriitiline piir vaid nelja hääle kaugusel.

Teisipäeva hilisõhtul istus koos Keskerakonna fraktsioon ja arutas koalitsiooniläbirääkimisi. Peeter Ernitsa sõnul ei jõutud pooleteisetunnise tulise arutelu jooksul küll häälte pidamise teemat käsitleda, kuid Ernits kinnitas, et selles osas on esialgsed kired vaibunud ja Jüri Ratasel pole vaja muretseda.

«Ratasel ei ole põhjust muretseda. Ei ole mingit põhjust Vabaerakonda kaasata, sest Keskerakonna hääled peavad,» kinnitas Ernits.

«Jah, olen väljendanud end jõuliselt. Aasta otsa on naeratades, kuid rusikad taskus ringi käidud. Kõik on toimunud nii kiiresti, usalduse võtmine võtab aga aega,» selgitas Ernits teisipäeva hilisõhtul oma varasemaid väljaütlemisi, kus on lubanud Ratase valitsusele kaikaid kodaratesse pilduma.

Ernits märkis, et kõigil oli pärast kongressi vaja rahuneda ja olukorraga harjuda, sealhulgas temal endal. «Selge on see, et võimule pääseda on ülim eesmärk,» tõdes ta.

Ernits lisas, et tema ja nö Savisaare leeri inimestele, aga ka kõigile teistele keskerakondlastele on oluline, et tulevane koalitsioonileping oleks võimalikult Keskerakonna nägu, kuna Keskerakonnal on kõige suurem toetus ja kõige suurem fraktsioon partneritega võrreldes.

Kuid Keskerakonna hääled peavad tema sõnul igal juhul, isegi siis, kui Keskerakond taandatakse «kolmandaks puudliks koalitsioonis».

«Opositsioonis istumine on üks reaalsus, valitsuses istumine teine. Isegi kui saame sisse ühe meile olulise asja, on see parem kui mitte midagi,» märkis Ernits.