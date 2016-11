Karilaid: Vabaerakonda pole koalitsiooni kaasata tarvis

Karilaid ütles Postimehele, et eile hilisõhtul toimunud fraktsiooni koosolek kinnitas, et Keskerakonna fraktsioon toetab kui üks mees erakonna esimehe Jüri Ratase saamist peaministriks.

Tema sõnul kaaluti Vabaerakonna koalitsiooni kaasamist siis, kui oli kahtlus, kas Keskerakonna hääled ikka peavad. «Kuna seltskond on ühtne, siis täna langeb ära ka Vabaerakonna küsimus sellises võtmes,» ütles Karilaid.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles Postimehele, et kui nii peaks minema, et Keskerakonna Ühtse Venemaa tiiba eelistatakse Vabaerakonnale, siis räägib see üht-teist loodavast koalitsioonist.

Karilaid ütles keskfraktsiooni eileõhtusest koosolekust rääkides, et näiteks oli saadikurühmas küsimus, miks ei vii Keskerakond loodavas koalitsioonis ellu oma lubadust kehtestada astmeline tulumaks. Tema sõnul selgitati, et kui tõstetakse tulumaksuvaba miinimumi, nagu praegu on kokku lepitud, siis oma olemuselt ongi tegu astmelise tulumaksuga. «Parlamendiliikmed maksavad tulevikus rohkem ja need, kes teenivad alla 1700 euro, maksavad vähem. See on astmelise tulumaksu filosoofia sisseviimine maksusüsteemi,» rääkis ta.

Keskerakonna märgiliseks võiduks nimetas ta ka kokkuleppeid, mille kohaselt võimaldatakse kõigis Eesti maakondades elanikele tasuta bussisõitu ning suurendatakse kohalike omavalitsuste osatähtsust riigivalitsemises. «Oleme rääkinud üle 10 aasta Euroopa kohalike omavalitsuste hartast, subsidaarsuse põhimõttest, detsentraliseerimisest, nii et oleme näost punased olnud. Nüüd me lõpuks teemegi ära,» ütles Karilaid, kelle sõnul on taolisi võite veelgi ja loodav koalitsioon on kokkuvõttes tugevalt Keskerakonna nägu.

Erakonnas peetud kirglikud debatid on olnud Karilaidi sõnul aga vajalikud, et kokku hoides edasi minna.