«Vahetund Postimehega»: Vabaerakond jääb valitsusest välja

Postimehe riigikogureporteri Karin Kangro sõnul pole Vabaerakonnal lootust valitusse saada. Põhjus on lihtne – eile õhtul kogunenud Keskerakonna fraktsioon sai koalitsiooniläbirääkimistel osalevatelt kolleegidelt ülevaate kokkulepetest ja kuna sealt on Keskerakonna nägu paista, siis kadus ära oht, et erakonna siseopositsioon võiks hakata hääletustel Ratase tiivale vastu töötama. «Praegu ütlevad nad, et fraktsioon on nii ühtne, et vajadust võtta Vabaerakonda koalitsiooni toestama pole,» lisas Kangro.

Kuna uuel koalitsioonil on grandioosseid mõtteid Eesti maksusüsteemi osas, ent erakondade seisukohad pehmelt öeldes lahknevad, siis jätkub juba mitmendat päeva arutelu maksude üle. Kuna laupäeval peavad erakondade volikogud koalitsioonilepingu ära kinnitama, on aega vähe ja paralleelselt arutatakse lisaks maksudele ja sotsiaalküsimustele ka kultuuri, hariduse ja lõimumise teemadel. Endiselt on lahtine see, kellest saavad ministrid.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari sõnul viitab kiire valitsusvahetus sellele, et põhjused olid poliitilised ja maailmavaatelised hoiakud on vähemtähtsad. Samas tuuakse tänu sellele mängu uusi ideid Eesti elu arendamiseks. Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv tõi aga välja selle, igaüks tahab oma valijarühma jaoks nimetada asju talle sobiva nimega – näiteks, kas nimetada tulumaksuvaba miinimumi tõstmist astmeliseks tulumaksuks või mitte. Omaette küsimus on ka see, mida sedalaadi lingvistiline ekvilibristika kaasa võib tuua.