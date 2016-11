Sassis päev Estonias ehk dirigent kassas ja direktor garderoobis

Peaadministraatori laua tagant tervitas meid endine baleriin ja praegune balletisolistide repetiitori Age Oks. Oma ajutisel tööpostil tundis Oksa end hästi. Administraatori päevas tuleb ette palju asjaajamist ja maja peal ringi jooksmist. «On vaja ühte head taskut või kotikest, et koguaeg on telefonid ja kaardid kaasas. Proovisaalis neid tavaliselt kaasas ei ole,» rääkis Oks.

Usinate õmblejate seast püüdsime kinni solisti Janne Ševtšenko. Et õmbleja töö on väga täpne ja peen ei tule talle uudisena. «Täna teen ühe osatäitja kostüümi laiemaks. Õmblemises ma väga algaja ei ole, aga omajagu tegemist oli küll.»





Poistekoori direktor-dirigent Hirvo Surva ülesandeks oli teatrikülastajatele pileteid müüa.

Poistekoori direktor-dirigent Hirvo Surva seadis end sisse piletimüügikassas. Ta tõdes, et tal ei ole elus olnud istuvat tööd. «Tavaliselt olen ikkagi püsti ja vehklen kätega,» märkis Surva. Ka tehniline pool paistis uus ja huvitav. Kuigi Surva jaoks on inimestega suhtlemine tavapärane osa päevast, siis klienditeeninduses on teistmoodi. «Siin saab luua kliendile meeldiva tunde, et ta läheb siit kassast ära ja tuleb hea meelega teatrisse tagasi.»





Ooperisolistidel Helen Lokutal (pildil) ja Kristel Pärtnal olid külas töövarjud Taaniel Tsopp ja Adeliina-Lisette Lepp, kellel oli võimalus «Rigoletto» proovi pealt vaadata.

Estoonlaste seas olid ka ooperisolistidele külla tulnud töövarjud. Üks veetis päeva Helen Lokutaga ja teine Kristel Pärtnaga. Lokuta töövarjuks olnud Adeliina-Lisette Leppa huvitas ooperisolistide puhul eelkõige nende teekond ooperiteatrisse. «Küsisin palju selle teekohta siia punkti, et kuidas nad on siia jõudnud ja mida nad on õppinud,» ütles Lepp. Taaniel Tsopp jaoks aga oli põnev kasvõi teada seda, et mida üks ooperisolist enne lavale esinemist sööb ja joob.

Sel aastal vahetasid ametikohti 51 inimest. Töökoha vahetanud estoonlaste seas oli ka solistid Helen Lepalaan. Publiku garderoobis oli ametis direktor Aivar Mäe ja rahvusballeti kunstiline juht Toomas Edur ning baaris pakub head-paremat solist Mart Madiste. Laval annab lilled üle dirigent Risto Joost.

Sellest aastast alates oli ka sponsoritel võimalus Sassis päeval kaasa lüüa – esimesed kaksteist SEB panga töötajat asusid uusi ameteid õppima ja osalevad balletitrennis, õmblustöökojas, dekoratsioonide valmistamisel ning abistavad balleti „Onegin“ tehnilisel teenindamisel.