Noortekonverentsi suurtoetaja Tartu Ülikool nõuab Riina Raudsiku esinemise asjus selgitusi

Postimees kirjutas täna, kuidas homme Tallinnas toimuval noortekonverentsil astub 1300 koolinoore ees teiste seas lavale ka arst Riina Raudsik, kes kuulus kloordioksiidi imeravimina propageerivasse Facebooki gruppi ning heideti seepeale arstide liidust välja.

Mitmendat korda toimuva noortekonverentsi üks suurpartnereid on Tartu Ülikool. Nagu nüüd välja tuleb, ei teadnud ülikool skandaalse perearsti ülesastumisest midagi.

Tartu Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Jaan Rosental ütles Postimehele, et teadusülikoolina ei poolda Tartu Ülikool kindlasti tõendamata või libateaduslikke lähenemisi. Samuti ei soovi ülikool tema kinnitusel ka oma head nime selliste tegevustega siduda.

Rosental tõi välja, et kõnealuse noortekonverentsi koostöö sai kokku lepitud 2016. aasta suvel, mil Riina Raudsikut esinejate nimekirjas polnud. «Samuti polnud ülikool teadlik, et ta viimasel hetkel konverentsil esinejate nimekirja on lisatud. Ülikool plaanib ka ise korraldaja poole selgituste saamiseks pöörduda,» sõnas Tartu Ülikooli esindaja.