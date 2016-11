Oleg Ossinovski: mingit altkäemaksu pole olnud

Läti prokuratuur esitas juulis Läti Raudtee toonasele juhile Uģis Magonisele süüdistuse suures ulatuses altkäemaksu vastuvõtmises üksikisikult. Poole miljoni suuruse altkäemaksu andmises süüdistatakse Eesti ettevõtjat Oleg Ossinovskit.

«Esiteks, see pole altkäemaks. Seepärast ma sõna altkäemaks ei kasutaks. Mingit altkäemaksu pole olnud,» vastas Ossinovski küsimusele, kuidas ta kommenteerib süüdistusi altkäemaksu andmises.

Ossinovski väitel avaldavad erinevad huvigrupid Lätis prokuratuurile survet. «See, mida mängib täna Läti prokuratuur, see on nende mäng, mis toimub suure poliitilise surve all,» selgitas ta.

Transiidiettevõtja selgitusel palkas ta sisuliselt oma ettevõttesse inimese, kes tegi lobby-tööd Vene Raudteega. Kõike tehti tema sõnul Eestis ja kohalike advokaatide juhendamisel ning kontrolli all. «Tavaline lobby-töö, väga mõistlike tingimustega, kahe eraisiku vahel,» lausus ta ja täpsustas, et olemas oli nii vajalik dokumentatsioon kui ka tunnistajad. Ossinovski väitel on see tavaline praktika igal pool äris.

Ossinovski loodab, et Läti prokuratuur annab asja Eesti prokuratuurile menetleda. «Ma usun Eesti õiguskaitsesüsteemi,» kinnitas ta.

«Lätlased võisid eksida. Jah, nad eksisid. Need on normaalsed asjad. Kui sa kuuled juttu pealt, siis ei saa aru, millest see on. Aga pärast on tarvis mitte kaitsta oma mundriau, vaid käituda nagu...nad said nädala või kuu aja pärast aru, milles asi. Kuid edasi said alguse asjad, mida poleks pidanud olema normaalses õiguskaitsesüsteemis,» rääkis ta.