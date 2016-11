Tomberg: nõukogu tegutses mind tagasi kutsudes liiga tormakalt

Kas peate õiglaseks enda ametist tagasi kutsumist?

See oli nõukogu otsus ja nõukogul on õigus juhatuse esimees ametisse nimetada ja maha võtta. Ma ei tahaks kommenteerida enda isiklikke tundeid. Samas ma tahan vaielda vastu põhjustele, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on mulle ette heitnud. Kogu viimase kahe nädala jooksul on ettevõtlusminister avaldanud survet juhatuse esimehele vabatahtlikuks tagasiastumiseks, sest tema hinnangul on EASi mainele tehtud korvamatut kahju.

Millal saite teada, et nõukogu arutab Teie tagasiastumist?

EASi nõukogu arutas Ermamaa küsimust 2. novembril, kui avalikustati nii KPMG audit kui rahandusministeeriumi nõuandev töö. Nõukogu avaldas siis toetust EASi tänase juhtkonna tegevusele ja kinnitas, et juhatus võib jätkata oma planeeritud tegevusi. Samal õhtul kutsus ettevõtlusminister Liisa Oviir mind enda juurde ja tegi ettepaneku ise tagasi astuda, millest ma keeldusin.

Ise Te ei olnud valmis lahkumisavaldust kirjutama?

Olukorras, kus ma näen, et EAS on juhitud hästi ja meil liiguvad protsessid täpselt nii, nagu meil on MKMiga kokku lepitud, ei pea ma õigeks, et juhtkond vahetub. Ma näen, et minu tagasikutsumise puhul on tegutsetud sama tormakalt, nagu on varem EASi juhatusele liigset kiirustamist ette heidetud. Nõukogu ei kuulanud ära juhatuse põhjendusi ja selgitusi. Seetõttu ma ei leia, et peaksin ise tagasiastumisavalduse esitama.

Kas olete jätkuvalt seisukohal, et EASi juhatus ei saanud muuta OÜ Ermamaa suhtes 2012. aastal tehtud otsust nõuda turismitalu avamata jätmise korral tagasi 10 protsenti toetusest?

Me oleme teinud sellele mitu juriidilist hinnangut ja hinnang on ühine, et aastal 2016 ei saanud samasuguse motivatsiooni põhjal OÜ Ermamaale suuremat tagasinõuet esitada. Rahandusministeeriumi auditist selgus, et see motivatsioon ei ole võib-olla põhjendatud ja me oleks pidanud OÜ Ermamaa tagasinõude puhul kaaluma teist alust. Seetõttu viib EAS täna läbi menetlust, mille tulemusel me peame jõudma otsusele, kas esitada OÜ Ermamaale täiendav tagasinõue või mitte. Minister Liisa Oviir on teinud EASile ettepaneku, et me lõpetaksime menetluse ja kataksime nõuded EASi vaiete fondist. Mina leian, et see otsus oleks EASi suhtes ebaseaduslik ja seda me täna teha ei saa. Olukord, kus EASi juhatus peab otsuse üle vaatama täiendava tagasinõude küsimuses, ei ole midagi erakordset. Me ei saa kirjutada seda raha lihtsalt korstnasse, mida rahandusministeerium tagasi nõuab. See ei ole EASi juhatuse poolt hoolsuskohustuse täitmine ja seetõttu ei saa me täna kiirendatud korras menetlust lõpetada. Minu andmetel oli EASi juhatuse 2012. aasta otsusele nii MKMi kui ka rahandusministeeriumi kooskõlastus. Kas tegelikult oli, saavad asjaosalised ise kinnitada, kuna dokumente ja kirjalikke tõendeid selle kohta säilinud ei ole. Kahjuks mäletavad EASi toonased juhatuse liikmed seda perioodi väga halvasti.

Kas oleksite ise 2012. aastal EASi juhatusse kuuludes toiminud teisiti?

Tagantjärgi on hea tark olla. Minu arvates tegi EASi juhatus 2012. aastal vea, kirjutades tingimusliku nõudena sisse selle, et kui Ermamaa ei jätka planeeritud tegevusi, siis tuleb kindel protsent tagasi maksta. Selle otsuse tegemise oleks pidanud juhatus jätma järgmiste juhatuste teha.

Kas EASi praegune juhatus on teinud vigu?

Oleme tunnistanud, et oleksime võinud OÜ Ermamaa puhul avalikkuse reaktsiooni paremini ette näha. Samas on EASi enda õigushankeosakond öelnud väga selgelt, et EASi tänasel juhatusel puudub võimalus Ermamaa tagasinõude otsuse määra ümber vaadata ja me oleme täna jätkuvalt selle otsuse juures.

Nõukogu esimees Erki Mölder ütles kolmapäeval, et tagasi võib astuda ka ülejäänud EASi juhatus, kas selline samm oleks põhjendatud?

Ma ei saa rääkida teiste juhatuse liikmete eest.

Nõukogu tõi lisaks OÜ Ermamaa toetusele Teie tagasikutsumist põhjendades esile rea etteheiteid. Esimene põhjendus oli, et EAS soovis 2017. aasta eelarvesse täiendavalt 10 miljonit eurot, väites et EASi välisinvesteeringute keskuse potentsiaalsete investeeringute portfellis on täna kokku 38 tööstusettevõtete projekti. Nõukogu teatel selgus meetme väljatöötamisel, et portfell on tühi ja potentsiaalsed võimalused on vaid olemasolevate laiendused.

See ei vasta lõpuni tõele, portfell saadi kokku SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse ja EASi enda välisinvesteeringute portfellis olevatest võimalikest juhtlõngadest ettevõtete kohta, kellel on huvi Eestisse investeerida. Kuna meetme valmimine on tänaseks veninud pool aastat ja meil pole jätkuvalt teada, millistel tingimustel meede rakendub, polnud meil võimalik pakkuda potentsiaalsetele välisinvestoritele seda võimalust. Kui meede on valmis ja see on välja kuulutatud, alles siis saame hinnata, kas meil on võimalik tuua Eestisse täiendavaid välisinvesteeringuid või mitte. Meie portfellis on võimalikud huvilised olemas. Täna ei tuleks vaadata mitte ainult EASi investeeringute portfelli, vaid ka seda, milliseid täiendavaid võimalusi näeb SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse loodavastesse tööstusparkidesse. Julgen jätkuvalt öelda, et meil on kümme potentsiaalset investorit.

Üks etteheide oli, et Eesti brändiuuenduse projekti maksumus oli 200 000 eurot, millest 30 000 oli kavandatud märgi leidmisele, kuid tulemust pole.

EASi nõukogu on andnud heakskiidu disainimeeskonna tegevusele. Milline saab olema Eesti uus identiteet, selgub aasta lõpuks. Kui minister Oviir ja MKM väidavad, et me ei ole selle tööga hakkama saanud, siis me peaksime tulemuse ära ootama ja hindama seda pärast aastavahetust.

Üks etteheide oli selles, et Välisinvesteeringute Keskuse juhi avalik konkurss lõppes juba 31. juulil, kuid siiani ei ole suudetud keskusele juhti leida.

Oleme konkursi tulemusel teinud mitu otsepakkumist, aga kahjuks on nende kuude jooksul 6-7 head kandidaati ära öelnud. Osadele on tehtud teised tööpakkumised, osad pole pidanud seda töökoha piisavalt motiveerivaks. Seetõttu ei ole seda konkreetset inimest leitud. Jätkuvalt ütlen, et välisinvesteeringute keskus peab juhtima Eesti esimene müügimees ehk tuleb otsida ambitsioonikat rahvusvahelise kogemusega tulevikku suunatud juhti. Oleme rääkinud võimalikest kandidaatidest ka ministriga, kuid kahjuks me täna tulemuseni jõudnud ei ole. Olen oma meeskonnale öelnud, et uue aasta alguseks tuleb see inimene leida.

Teile heidetakse ette ka seda, et ettevõtlusminister Liisa Oviir tahab luua EASist ettevõtlusagentuuri, kus lähenetaks ettevõtjatele isiklikumalt, kuid ideed pole suudetud juurutada.

EAS alustas juba kaks kuud tagasi protsesse, et liikuda ettevõtlusagentuuri suunas. Meil on kuus väljakutsete raamistikku, mille seas me soovime välja töötada oma uued teenusteportfellid, väärtuspakkumised klientidele ja uue kliendihalduse korra. Samuti on restruktureerimisel toetuste üksus. Me oleme sellest informeerinud nii nõukogu kui ministrit. Kahjuks ei ole minister leidnud viimase kahe nädala tormiliste sündmuste tõttu aega meiega sellel teemal rääkida.

Üks etteheide oli selles, et e-Estonia Showroom​, mis on üks Eesti peamisi esitluskanaleid, ei soovi kuuluda EASi koosseisu. See aga annab ilmekalt edasi sõnumi, mida üks organisatsiooni osa arvab organisatsioonist, kelle ülesanne on kujundada ühtlasi ka Eesti riigi mainet nii kodu- kui välismaal.

See on kõige absurdsem väide neist väidetest, mida ma täna kuulnud olen. EAS on algatanud e-Estonia Showroomi virtuaalse hanke, mille maht on koos käibemaksuga üle 280 000 euro. Me oleme seda ette valmistanud koostöös EASi hankeosakonnaga ja e-Estonia Showroomi meeskonnaga. Meil on väga hea läbisaamine ja mulle tundub see süüdistus kõige alusetum.

Olete veel ametis ligi kaks nädalat, mis selle aja jooksul EASi juhina veel teha on jäänud?

Veel täna osalesin ma Made in Estonia 3.0 juhtkomitees, kus räägiti Eesti ekspordi ja välisinvesteeringute suuna tegevustest. Allesjäänud aja jooksul tuleb asjad üle anda. Minu jaoks on oluline, et säiliks järjepidevus, kaadrivahetustega ei muudetaks EASi suunda ja võimaldataks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel tegutseda ekspordivõimeliste ja suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete heaks.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik ütles, et Teie tagasikutsumise taga võib olla sotside soov puhastada EASi nõukogu Reformierakonna nimetatud liikmetest. Kuidas seda väidet kommenteerite?

EASi juhatuse esimehe valis nõukogu. EASi nõukogus olid aastal 2014. esindatud kahe koalitsioonierakonna esindajad, seetõttu polnud see valik Reformierakonna või sotside poolt. See oli konsensuslik otsus, mille EASi seitsmeliikmeline nõukogu sel hetkel tegi.