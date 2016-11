Uus koalitsioon jätab sotsiaalmaksu määra langetamata

Oleme kokku leppinud, et järgmisel aastal on sotsiaalmaksu määr 33 protsenti, nagu see on ka praegu, ütles Keskerakonna esindaja Kadri Simson ETV saates Foorum.

Ta viitas, et ei ole veel selge, kas see jääb muutmatuks koheselt uuest aastast või siis aasta algusest langeb 0,5 protsendipunkti võrra, et siis aasta keskelt taas tõusta praegusele tasemele.

Hetkel kehtivate seaduste kohaselt peaks tulevast aastast sotsiaalmaks langema 0,5 protsendipunkti 32,5 protsendile. Lisaks peaks ületulevast aastast sotsiaalmaks langema veel täiendavad 0,5 protsendipunkti 32 protsendini.

Õiguskantsleri Ülle Madise hinnangul ei tohiks valitsus sotsiaalmaksu määra langetamisest järgmise aasta algusest piisavate põhjendusteta loobuda ja peaks jätma selliste otsuste rakendamiseks vähemalt pooleaastase varu.