Jüri Luik: ega paanika meid kuskile aita. Oluline on jääda rahulikuks

Kõik see, mis Eesti on viimase kahe ja poole kümnendiga maailmas saavutanud, on hiiglaslik ime, suurte jõupingutuste ja vahel ka hea õnne tulemus, tunnistab rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht, Eesti kogenumaid diplomaate. Seetõttu ei saa lubada, kinnitab ta, et Donald Trumpi äsjase võiduga kogu saavutatu käest libiseks. Mida siis teha?