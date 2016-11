Rõivas: Tombergi vallandamine ei tee olematuks Ilvesele tekitatud mainekahju

«Selge on see, et EASis on kogu selle protsessi jooksul vigu tehtud, kuid kas need kõik tuleks omistada Tombergile, on väga küsitav,» vastas Rõivas küsimusele, mida ta arvab EASi nõukogu otsusest juhatuse esimees Hanno Tomberg tagasi kutsuda.

«Samas kui minister (ettevõtlusminister Liisa Oviir - toim) sellise otsuse vastu võtab ja annab nõukogule juhise juhatuse esimees lahti lasta, siis sellega võtab ta enda peale kogu teema edasise lahendamise vastutuse ja see ei ole kindlasti lihtne vastutus,» lisas ta.

Rõivase sõnul on selle teemaga kõige suurema löögi alla sattunud president Ilves ja seda põhjendamatult. «Kui riigiasutus langetab otsuse ja kodanik selle täidab, siis on sel asutusel mõne aasta pärast väga raske seda otsust ümber teha ja nõuda kodanikult teistsugust käitumist,» rääkis Rõivas, et just selline ootus on Ilvesele tekitatud. «Minu teada on Ilves teinud täpselt nii nagu EASi otsus ette nägi ja talle midagi ette heita on keeruline.»

Rõivase sõnul ei vääri Ilves seda mainekahju, mis talle tekitatud on, ning Hanno Tombergi vallandamine ei tee tema hinnangul seda mainekahju olematuks.