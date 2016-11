Nestor loobus soodausku arsti pärast noortefoorumil kõnelemast

Nestor kirjutas, et tal on siiralt kahju, kuid ta oli sunnitud täna ära jätma varem kavas olnud tervituse noortele konverentsil Noortekonverents Lahe Koolipäev 2016 – «Kuidas võtta vastutust?».

Sotsiaaldemokraat selgitas, et ta saab aru soovist kutsuda esinema inimesi, kes on tuntud ja tunnustatud. «Kõik nad ongi suurepärased peale ühe, kes soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada. See ei ole mitte ainult rumal, vaid ka ohtlik. Ma arvan, et hakkajad Eesti noored ei peaks sellist jama kuulama,» lisas riigikogu esimees.

Ka Tartu Ülikoolil polnud eile õrna aimugi, et konverentsil, mille suurpartner ülikool on, esineb noortele MMSi gruppi kuulunud skandaalne arst Riina Raudsik. Ülikool nõuab korraldajatelt selgitusi.

Postimees kirjutas, kuidas homme Tallinnas toimuval noortekonverentsil astub 1300 koolinoore ees teiste seas lavale ka arst Riina Raudsik, kes kuulus kloordioksiidi imeravimina propageerivasse Facebooki gruppi ning heideti seepeale arstide liidust välja.

Konverentsi programmi- ja päevajuht Toomas Laigu ütles Postimehele, et Riina Raudsik kutsuti esinema, et rääkida noortele neid täna tõsiselt puudutavatest haigustest nagu stress ja depressioon.

Programmijuhi sõnul on Raudsikuga kokku lepitud, et kloordioksiidist konverentsil ei räägita. Küsimusele, kas MMSi skandaali keskmesse sattunud arst on noortele hea eeskuju, vastas Laigu, et kuna jutupunktid on hoopis teised, ei näe ta ka põhjust, miks peaks noored neid asju omavahel seostama.

Lisaks Raudsikule on konverentsile kutsutud ka Igor Mang.