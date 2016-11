Galerii: skandaalne arst Riina Raudsik pidas sõna ja õpilastele MMSist ei rääkinud

Pärast pisikest lõunapausi kogunes üle 1000 noore taas Nordea kontserdimaja suurde saali, kus algas konverentsi teine vaatus. Esimesena astus noorte hääleka toetuse taustal lavale räppar Genka, pärast teda lahutasid meelt mustkunstnikud Charlekas ja Meelis Kubo.

Seejärel oli käes doktor Riina Raudsiku kord. Tema nimi sai paljudele eestlastele tuttavaks mullu sügisel seoses MMSi skandaaliga, sest arst kuulus kloordioksiidi imeravimina propageerivasse Facebooki gruppi. Seepeale alustas terviseamet menetlust, mille käigus selgus, et arst kuulus küll MMS ja DMSO grupi liikmete hulka, kuid kemikaali MMS ei ole Raudsik kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi.

Noortekonverentsi programmijuht Toomas Laigu ütles eile Postimehele, et Raudsik kutsuti konverentsile seetõttu, et ta räägib kirega noori puudutavatel tõsistel teemadel, nagu on näiteks stress ja depressioon.

Suurt kirge tänasest esinemisest küll näha polnud, kuid see-eest kordas Raudsik oma ligi 20-minutilise etteastumise ajal korduvalt, et limonaad ja suures koguses suhkrut on kahjulikud. «Suhkruga liialdamine on nagu narkomaania!» ütles ta.

Kahtlemata tõi endise perearsti veidi närviline pooleldi näidend ja pooleldi manitsus noorte seas kuuldavale oluliselt vähem huilgeid kui Genka ülevaade Eesti räpi lähiajaloost. Arstile kohaselt soovitas Raudsik noortel hoopis süüa tervislikumalt, juua naturaalseid mahlu, olla vähem arvuti ees ning teha õues sporti. Ja kui sporti kogu aeg teha ei taha, piisab värskes õhus jalutamisest niigi.

Tasub mainida sedagi, et kui ürituse korraldaja ütles eile, et Raudsikuga on kokku lepitud, et MMSi teemat ei puudutata, siis nii täna ka oli. Küll aga on arsti esinemakutsumist tauninud näiteks konverentsi toetaja Tartu Ülikool ja riigikogu esimees Eiki Nestor, kes pidi täna seal üle andma Hea Eeskuju auhinna ja kõne pidama, kuid otsustas seda siiski mitte teha.