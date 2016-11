Eesti vabatahtlik merepäästja pälvis rahvusvahelise tunnustuse

MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste juhatuse esimees Mehis Luus ütles pressiteate vahendusel, et Aasa on pikaajaliselt panustanud Eesti merepääste arengusse, olles nii nõu kui jõuga abis vabatahtlikel kui ka riiklikel struktuuridel. «Tema käe all merepääste koolituse läbinud paljud vabatahtlikud merepäästjad, aga ka piirivalvurid, politseinikud ja kutselised päästjad. Lisaks merepäästelisele tegevusele on ta oluliselt panustanud veeohutusse ja mereturvalisusesse laiemalt,» tõi ta välja. Luusi sõnul on 30 finalisti hulka jõudmine tunnustus kogu Eesti merepäästele.

Robert Aasa on MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste instruktor ning vabatahtlik merepäästja ühingus Tallinn SAR.

H.E.R.O. autasu märkimisväärse merepäästealase töö eest sai Mohammed Drissi, kes on IMO regionaalse koordinaatorina arendanud Rabati piirkonnas kuue piiririigi merepääste teenust.

H.E.R.O. autasu individuaalse panuse eest merepäästeoperatsioonidesse aastatel 2015-2016 sai 277-meetrise konteinerlaeva CMA CGM Rossini kapten Hervé Lepage oma meeskonnaga katamaraani Llama Lo kahe meeskonnaliikme otsimise ja päästmise eest 18. oktoobril 2015.

H.E.R.O. autasu meeskondliku panuse eest merepäästeoperatsioonidesse aastatel 2015-2016 sai The Proactiva Open Arms meeskond mitmesaja inimese päästmise eest Lesbose lähedalt merelt.

H.E.R.O. autasu innovatsiooni ja tehnoloogia eest sai James Benson Inglismaalt uuendusliku «pudelipoi» eest. Leiutis on suunatud arenguriikidele, kui odav ja lihtne kolmest plastikpudelist valmistatud ujumise ja päästmise abivahend.

Kohalikuks H.E.R.O.-ks tunnistati merepääste koorinatsioonikeskused MRCC Lisboa ja MRCC Delgada Portugalist.

H.E.R.O. auhinnaga pööratakse tähelepanu merepääste kogukonnale, tunnustatakse merepäästesse panustanud üksikisikuid ja organisatsioone, samuti tuuakse esile innovatiivseid lahendusi ja protsesse, mis puudutavad merepääste valdkonda.