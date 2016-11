Anvelt EASi saagast: tehtud otsus annab võimaluse edasi minna

«Kuna EAS vastutab Eesti maksumaksjate miljonite eurode ja Euroopa Liidu fondide raha kasutamise eest, on organisatsiooni maine, usaldusväärsus, otsuste läbipaistvus ja korrektsus äärmiselt olulised,» selgitas Anvelt pressiteates.

Ta lisas, et kui asutuse otsustes on tehtud vigu, mis on põhjustanud majanduslikku kahju või kahjustanud asutuse, veelgi enam, kogu riigi mainet, siis on nõukogu poolt juhatuse liikme tagasikutsumine täiesti ootuspärane. «Uuel inimesel on võimalik alustada puhtalt lehelt ja EASil oma vigadest õppida.»

Anvelti sõnul on EASi roll ettevõtluse arendaja ning toetajana on väga suur, olgu selleks siis eksporditurgudele minemiseks või toodete ja teenuste arendamiseks. «Olen on kindel, et organisatsioon elab praeguse turbulentsi üle ning õige pea taastub vajalik töörahu.»

«Ma ei kahtle, et minister Liisa Oviir on oma valdkonda juhtides lähtunud Eesti riigi ja ettevõtluskeskkonna huvidest,» märkis ta.