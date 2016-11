Vabaerakond jääb loodavast koalitsioonist välja

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles pärast võimukõnelusi pidavate erakondade juhtide kohtumist Vabaerakonna fraktsiooniga, et Vabaerakond on tõstatanud palju tõsiseid teemasid ja nende ettepanekutega on arvestatud ka loodavas koalitsioonileppes. Valitsusse Vabaerakonda tema sõnul siiski ei kaasata, kuid soovitakse, et koostöö riigikogus nii Vabaerakonna kui Konservatiivse Rahvaerakonnaga jätkuks.