Graafik: Michal esitas lõpparuande kümne aasta tegevusest liiklussurmade vähendamiseks

Liiklusohutusprogrammi lõpparuandest on näha, et viimase kümmekonna aasta jooksul on hukkunute arv langenud. Kümne aastaga on vähenenud kuni poole võrra pimedal ajal juhtunud õnnetuste hulk.

Michali hinnangul on sellele oma panuse andnud nii investeeringud teedesse, tänavavalgustusse, hoolduskvaliteedi tõus, liiklusohutus- ja helkurkampaaniad kui ka eelkõige noortele liikluskäitumise õpetamine. «Parandatud on liiklusseadust, muutes selle selgemaks ja liikluskorralduse ohutumaks,» sõnas ta.

Uue 2016–2025 liiklusohutusprogrammi eesmärgiks on vähendada 2012–2014 perioodi keskmist (82) liiklussurmade arvu vähemalt poole võrra 40ni ja saavutada olukord, kus liiklusõnnetustes raskesti vigastatute arv ei ületaks kolme aasta keskmisena 330 inimest aastas.

Eesti esimese rahvusliku liiklusohutusprogrammi 2003–2015 eesmärgiks oli saavutada möödunud aastaks olukord, kus Eestis liiklusõnnetustes hukkunute arv ei ületaks 100 inimest. Neli aastat tagasi kinnitas valitsus täiendatud liiklusohutusprogrammi, millega korrigeeriti eelmiseks aastaks seatud liiklusohutuse strateegilist eesmärki. Uueks eesmärgiks sai vähendada 2015. aastaks liiklussurmade arvu ja saavutada olukord, kus liikluses ei hukkuks kolme aasta keskmisena enam kui 75 inimest aastas ja liiklusõnnetustes vigastatute arv ei ületaks kolme aasta keskmise väärtustena 1500 inimest aastas.

See eesmärk saavutati, kui aastate 2013–2015 keskmine aastane liiklusõnnetustes hukkunute arv oli 75 inimest. Mullu oli hukkunuid kolme aasta keskmisest vähem – 67. Vigastatute arvu vähendamise prognoos osutus optimistlikumaks kui tegelikkus, perioodi keskmine vigastatute arv ületas siiski seatud eesmärki ja oli 1746 inimest.

Käesoleva aasta 17. novembri seisuga on hukkunud juba 65 inimest.

Kõige suurem liiklusõnnetuste arvu (kolme aasta keskmisena) langus viimase kümne aasta jooksul on toimunud talviste liiklusõnnetuste osas, mida on toonasest 56 protsenti vähem. Sellise muutuse põhjuseks võib MKMi hinnangul pidada nii talihoolduse paranemist kui ka nõuete karmistamist ja sõidukite tehnoloogilist arengut.