Liisa Oviir: Tombergile sai saatuslikuks, et ta ei kaalunud kompromisse

Oviir ütles täna Kuku raadio saates «Nädala tegija», et Tomberg ajas otsuste tegemisel oma joont ja ei kaalunud kompromissvarianet, mida pakkusid talle nõukogu ja tema ise.

Oviiri sõnul ei olnud Tombergi ametist tagasikutsumise taga ainult viimase kuu jooksul palju avalikkuse tähelepanu saanud OÜ Ermamaa toetuse tagasinõue, vaid ka muud põhjused, millest on ajakirjanduses ka juttu olnud.

«Eraldi ei olekski need teemad olnud niivõrd olulised, et need oleks pidanud tingimata maksma EASi juhi ametist tagasikutsumise. Oluline on, et inimene saaks vigadest aru ja tunnistaks neid. Minu põhiline etteheide Hanno Tombergile on, et vastutus lükati kogu aeg välistele asjaoludele ja otsuste tegemisel ei kaalutud alternatiive. Kui viga on tehtud, siis võiks võtta vastutuse ja tunnistada, et läks ja vähe valesti, järgmine kord teeme paremini,» rääkis Oviir.

Ettevõtlusministri sõnul on EASi nõukogu liikmed talle rääkinud, et OÜ Ermamaa toetuse tagasinõudmine oli pigem viimaseks piisaks, mis viis EASi juhi ametist tagasikutsumiseni.

«See oli pigem katalüsaatoriks. Ka minul on EASi juhile peamine etteheide see, et otsus tehti kiirustades ja lõplikule otsusele oleks pidanud eelnema analüüs. Mina ja nõukogu soovitasime EASil kaaluda OÜ Ermamaa toetuse osas erinevaid alternatiive ja teha enne otsuse langetamist analüüs. Aega oli otsuse tegemiseks kolm kuud kuni 1. jaanuarini, kuid EASi juhatus tegi otsuse juba oktoobris, mõned päevad pärast seda, kui sai teatavaks, et OÜ Ermamaa ei jätka tegevusi planeeritud mahus,» rääkis Oviir.

Ta lisas, et EAS alustas majasisest analüüsi OÜ Ermamaa otsuse suhtes nädal aega tagasi, aga seda oleks pidanud tegema enne otsuse langetamist.