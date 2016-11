Eesti ja Vene välisministeeriumi delegatsioon kohtusid pärast aastast vaheaega

Eesti välisministeeriumi delegatsiooni juhtis poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu. Venemaa välisministeeriumit esindasid Euroopa koostöö osakonna direktor Andrei Kelin ja teise Euroopa osakonna direktori Igor Neverov, teatas välisministeerium.

Kahepoolsete suhete osas märkisid mõlemad pooled, et mitmetes valdkondades on toimiv koostöö, nagu näiteks kultuuri alal, piiriüleses koostöös ning inimestevaheliste kontaktide tugevnemisel. Samas rõhutas Teesalu, et Venemaa ja Lääne vaheliste suhete tänast madalseisu on võimalik ületada ainult Venemaa-Ukraina konflikti lahendamise kaudu, mis on seatud peamiseks tingimuseks koostöösuhete taastamisele nii Euroopa Liidu kui NATOga.

Kohtumisel käsitleti ka Eesti-Vene piirilepingute menetlemise hetkeseisu.

«Mõlema riigi ühistes huvides on nende lepingute jõustamine. Piirilepete ratifitseerimise seaduse eelnõu on läbinud Riigikogus esimese lugemise 2015. aasta sügisel ning lepingud on ka riigiduuma menetluses. Juba varem on kokku lepitud, et ratifitseerimisega liigutakse edasi paralleelselt, kuid mingeid tähtaegu ei ole seatud,» ütles ta.

Kohtumisel räägiti veel Eesti eesistumisest Euroopa Nõukogus ning prioriteetidest Euroopa Liidu eesistumise ajal.

Eelmised Eesti ja Vene välisministeeriumite vahelised poliitilised konsultatsioonid toimusid möödunud aasta novembris Tallinnas.