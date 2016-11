Ekspeaministri sissepoole elu Peterburis: päris vahva on

Mart Siimann juhtis ETVd päevil, mil putšistide väed valmistusid 1991. aasta augustis telemaja ründama, ta oli peaminister aastatel 1997–1999 ning üle kümne aasta olümpiakomitee president. See oli kirkaimate medalite olümpiakomitee. Siimann on Eesti konkurentsitult kõige tagasihoidlikum ekspeaminister, kes pigem väldib meediat. Kui avaldasin augustis soovi teda intervjueerida, soovitas Siimann tulla teema juurde tagasi hilissügisel. Võib-olla lootis ta, et mul läheb ebamäärane lubadus meelest, aga ei läinud.

-Marko Reikop intervjueeris teid ETVs tänavu augustis seoses iseseisvuse taastamise 25. aastapäevaga ja selle vestluse lõppu jäi lause, mis hakkas kripeldama: Eesti Vabariigi endine peaminister elab juba mõnda aega Peterburis. Kuidas nii läks?

Olen diplomaadi abikaasa ja alates 2012. aastast pensionil. Abikaasa töötab Eesti peakonsulaadis Peterburis konsulina. Seetõttu elamegi nüüd ülejärgmise aasta suveni Peterburis.