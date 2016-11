Sõnasõda Nestori ja MMSi skandaali sattunud Raudsiku vahel kogub tuure

Nestor teatas eile, et on sunnitud ära jätma planeeritud esinemise noortele mõeldud konverentsil, sest seal esineb MMSi gruppi kuulunud arst Riina Raudsik.

Sotsiaaldemokraat selgitas, et ta saab aru soovist kutsuda esinema inimesi, kes on tuntud ja tunnustatud. «Kõik nad ongi suurepärased peale ühe, kes soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada. See ei ole mitte ainult rumal, vaid ka ohtlik. Ma arvan, et hakkajad Eesti noored ei peaks sellist jama kuulama,» lisas riigikogu esimees.

Selle peale saatis Raudsik täna meediaväljaannetele advokaadi koostatud nõudekirja, mis on esitatud Eiki Nestorile. Nimelt nõuab Raudsik, et riigikogu esimees vabandaks ja lükkaks ümber oma eilse väite, nagu oleks Raudsik kloordioksiidi reklaaminud või propageerinud. Advokaadi hinnangul on Nestori väljaütlemine kahjustanud arsti mainet.

Tõsi, ka varasem terviseameti menetlus on leidnud, et kuigi Raudsik kuulus MMSi Facebooki gruppi, ei ole ta seda ise kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi.

Nestor vastas omakorda sotsiaalvõrgustikus Facebook, et salliva ja tolerantse inimesena peab ta oma kohuseks suu lahti teha juhul, kui inimesi lollitatakse ja seda veel sellisel moel, mis on neile ohtlik. «Ja siinkohal saab minu sallivus otsa,» kirjutas ta.

Lisaks rõhutas ta, et Eesti Arstide Liidu volikogu arvas Raudsiku oma liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, sest ta ei järginud oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit.

Postimees avaldab Nestori Facebooki postituse:

Selgituseks ja täpsustuseks

Vaat siis, noortele mõeldud vabandus lendab hoopis teistel põhjustel. Selgitan siinkohal.

Salliva ja tolerantse inimesena pean ma oma kohuseks suu lahti teha juhul, kui inimesi lollitatakse ja seda veel sellisel moel, mis on neile ohtlik. On igati arusaadav, kui tervisehädadega kimpus olles soovime me kiiresti terveks saada. Seejuures ei suuda teaduspõhine meditsiin meid alati veel nii kiiresti aidata. Selle teadmisega on abivajajal raske leppida. Kui nüüd pöördutakse kelle iganes imeravija poole, siis parimal juhul ei saa inimese tervis sellest kahjustatud. Teinekord on aga pakutu talle lausa ohtlik.

Teadusele mittepõhinev tervise parandamine ei ole meditsiin vaid pettus. See alatus teenib raha inimliku soovi - kiiresti terveks saada – pealt. Ja siinkohal saab minu sallivus otsa. Teenida kannatustelt pettuse teel on alatu.

Olen saanud etteheite minu Facebooki postituses oleva lause tõttu: «Soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada». Parandan ja täpsustan siis seda ütlemist.

Riina Raudsik on kirjutanud eessõna ja olnud konsultant 2009. aastal eesti keeles ilmunud Robert O. Youngi raamatule «PH-ime. Tasakaalusta oma toitumist. Paranda oma tervist.» Avades selle raamatu suvalise koha pealt (näiteks leheküljed 116, 117, 118) leiate sealt korduvat soovitust kloordioksiidi juua. Raamatu eessõnas Riina Raudsik ütleb meile, tsiteerin «Soovitan seda raamatut lugeda. See aitab vabaneda müütidest, mida meditsiinis ikka veel aeg-ajalt kuulda võib».

Ma usun, et minu perearst oleks keeldunud sellisele raamatule eessõna kirjutamisest või siis piirdunud kahe lausega – «Palun ärge seda jama uskuge. See on teile ohtlik.»

Raamatu autor muuseas, on mõistetud USAs süüdi ebaseadusliku meditsiini praktiseerimises ja pettustes. Istub ilmselt vangis.

Eesti Arstide Liidu volikogu arvas Riina Raudsiku liidu liikmete hulgast välja põhikirjaliste kohustuste mittetäitmise tõttu, kuna ta ei järgi oma tegevuses ja käitumises Eesti arstieetika koodeksit. Punkt.